НОВОСТИ | Общество













07.07.17 17:25 На следующей неделе в Красноярске начнётся ремонт улиц Северной, Вавилова и Тимошенкова





Фото



"Под особым контролем находятся самые главные объекты текущего года - это ремонт Коммунального моста и выполнение работ по капремонту улиц Маркса и Мира", - сказал начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства Красноярска Никита Дресвянкин.







На следующей неделе в Красноярске начнут капитальный ремонт ещё трёх улиц - Северной, Вавилова и Тимошенкова. Ремонт дорог в Красноярске идёт в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Напомним, программа реализуется в 36-ти субъектах РФ. Для того, чтобы не парализовать дорожное движение, работы были разбиты на 13 этапов. Работы начались в мае, и каждые 10 дней подрядчики выходят на 5-10 новых улиц."Под особым контролем находятся самые главные объекты текущего года - это ремонт Коммунального моста и выполнение работ по капремонту улиц Маркса и Мира", - сказал начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства Красноярска Никита Дресвянкин.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













