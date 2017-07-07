ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





07.07.17 17:21 В Железногорске на стройке погибли два бойца студотрядов



Фото
Душа компании, активный, творческий, молодой, амбициозный, любимец студенческих отрядов. Юре Кузнецову из Ачинска было 22 года. Его товарищу из Дивногорска Диме Кравцову 19, мечтал о военной карьере. Погибли вместе, свалившись в шахту лифта на строительной площадке опытно-демонстрационного центра Горно-химического завода в Железногорске.

"Обнаружено тело 19-летнего студента, работавшего там, его 22-летний товарищ скончался в больнице через непродолжительное время. Известно, что ребята работали в студенческих стройотрядах. Больше пока ничего сказать не можем. Начата доследственная проверка", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

На сайте ГХК появилась официальная информация о том, что ребята сорвались с высоты 10 метров в огороженной зоне. Они получили смертельные раны, упав на прутья арматуры. Расследование продолжается, но по нашим данным, всё произошло в конце рабочей смены, когда все бойцы студотрядов покинули строительную площадку. После этого, кстати, там отключают электроэнергию и освещение. Двое зачем-то решили вернуться. Возможно, что-то забыли, не исключено, что паспорта, ведь объект режимный.

Ребята не возвращались, за ними отправили на поиски. В темноте пришлось пользоваться фонариками, пока не услышали стоны из шахты лифта. Юра был ещё в сознании и успел сообщить, что Диму уже не спасти.

"Для нас это настоящая трагедия. Никто не понимает, как так получилось, студенты напуганы. Сам завод, фирма сказали, поможет родителям и семьям погибших", - сказал начальник штаба студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.

Подрядчик приостановил все работы на время выяснения причин гибели. Оба студента из строительного отряда "Север". Считается образцово-показательным. К слову, это первый трагический случай за всю историю красноярских студенческих отрядов, работа которых была возрождена в 2005 году.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.