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07.07.17 17:21 В Железногорске на стройке погибли два бойца студотрядов





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"Обнаружено тело 19-летнего студента, работавшего там, его 22-летний товарищ скончался в больнице через непродолжительное время. Известно, что ребята работали в студенческих стройотрядах. Больше пока ничего сказать не можем. Начата доследственная проверка", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



На сайте ГХК появилась официальная информация о том, что ребята сорвались с высоты 10 метров в огороженной зоне. Они получили смертельные раны, упав на прутья арматуры. Расследование продолжается, но по нашим данным, всё произошло в конце рабочей смены, когда все бойцы студотрядов покинули строительную площадку. После этого, кстати, там отключают электроэнергию и освещение. Двое зачем-то решили вернуться. Возможно, что-то забыли, не исключено, что паспорта, ведь объект режимный.



Ребята не возвращались, за ними отправили на поиски. В темноте пришлось пользоваться фонариками, пока не услышали стоны из шахты лифта. Юра был ещё в сознании и успел сообщить, что Диму уже не спасти.



"Для нас это настоящая трагедия. Никто не понимает, как так получилось, студенты напуганы. Сам завод, фирма сказали, поможет родителям и семьям погибших", - сказал начальник штаба студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.



Подрядчик приостановил все работы на время выяснения причин гибели. Оба студента из строительного отряда "Север". Считается образцово-показательным. К слову, это первый трагический случай за всю историю красноярских студенческих отрядов, работа которых была возрождена в 2005 году.





Душа компании, активный, творческий, молодой, амбициозный, любимец студенческих отрядов. Юре Кузнецову из Ачинска было 22 года. Его товарищу из Дивногорска Диме Кравцову 19, мечтал о военной карьере. Погибли вместе, свалившись в шахту лифта на строительной площадке опытно-демонстрационного центра Горно-химического завода в Железногорске."Обнаружено тело 19-летнего студента, работавшего там, его 22-летний товарищ скончался в больнице через непродолжительное время. Известно, что ребята работали в студенческих стройотрядах. Больше пока ничего сказать не можем. Начата доследственная проверка", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.На сайте ГХК появилась официальная информация о том, что ребята сорвались с высоты 10 метров в огороженной зоне. Они получили смертельные раны, упав на прутья арматуры. Расследование продолжается, но по нашим данным, всё произошло в конце рабочей смены, когда все бойцы студотрядов покинули строительную площадку. После этого, кстати, там отключают электроэнергию и освещение. Двое зачем-то решили вернуться. Возможно, что-то забыли, не исключено, что паспорта, ведь объект режимный.Ребята не возвращались, за ними отправили на поиски. В темноте пришлось пользоваться фонариками, пока не услышали стоны из шахты лифта. Юра был ещё в сознании и успел сообщить, что Диму уже не спасти."Для нас это настоящая трагедия. Никто не понимает, как так получилось, студенты напуганы. Сам завод, фирма сказали, поможет родителям и семьям погибших", - сказал начальник штаба студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.Подрядчик приостановил все работы на время выяснения причин гибели. Оба студента из строительного отряда "Север". Считается образцово-показательным. К слову, это первый трагический случай за всю историю красноярских студенческих отрядов, работа которых была возрождена в 2005 году. Вадим КУЛИКОВ















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