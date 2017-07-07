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|07.07.17 17:21 В Железногорске на стройке погибли два бойца студотрядов
Душа компании, активный, творческий, молодой, амбициозный, любимец студенческих отрядов. Юре Кузнецову из Ачинска было 22 года. Его товарищу из Дивногорска Диме Кравцову 19, мечтал о военной карьере. Погибли вместе, свалившись в шахту лифта на строительной площадке опытно-демонстрационного центра Горно-химического завода в Железногорске.
"Обнаружено тело 19-летнего студента, работавшего там, его 22-летний товарищ скончался в больнице через непродолжительное время. Известно, что ребята работали в студенческих стройотрядах. Больше пока ничего сказать не можем. Начата доследственная проверка", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.
На сайте ГХК появилась официальная информация о том, что ребята сорвались с высоты 10 метров в огороженной зоне. Они получили смертельные раны, упав на прутья арматуры. Расследование продолжается, но по нашим данным, всё произошло в конце рабочей смены, когда все бойцы студотрядов покинули строительную площадку. После этого, кстати, там отключают электроэнергию и освещение. Двое зачем-то решили вернуться. Возможно, что-то забыли, не исключено, что паспорта, ведь объект режимный.
Ребята не возвращались, за ними отправили на поиски. В темноте пришлось пользоваться фонариками, пока не услышали стоны из шахты лифта. Юра был ещё в сознании и успел сообщить, что Диму уже не спасти.
"Для нас это настоящая трагедия. Никто не понимает, как так получилось, студенты напуганы. Сам завод, фирма сказали, поможет родителям и семьям погибших", - сказал начальник штаба студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.
Подрядчик приостановил все работы на время выяснения причин гибели. Оба студента из строительного отряда "Север". Считается образцово-показательным. К слову, это первый трагический случай за всю историю красноярских студенческих отрядов, работа которых была возрождена в 2005 году.
Вадим КУЛИКОВ
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