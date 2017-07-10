НОВОСТИ | Общество













10.07.17 08:50 Юный писатель из Северо-Енисейского района тратит деньги от изданных книг на благотворительность





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Всё началось пять лет назад. Первые истории Лёня стал записывать на папин диктофон. Затем научился печатать и перешёл на ноутбук. Мальчик уже издал четыре собственных сборника. Продаёт их на ярмарках, а деньги тратит на благотворительность. Мама Зинаида Викторовна рассказывает, что своим творчеством сын помог спасти жизнь.



"У нас первая была девочка, которой Лёня писал специально книжку. Она сейчас проходит лечение в Германии", - рассказала мать писателя Зинаида Агиенко.



Также Леонид интересуется историей, сейчас увлёкся династией российских монархов и гибелью "Титаника". Уже строит планы на взрослую жизнь. "Если в институт космонавтов и археологов не примут, то на худой конец пойду в лётчики или моряком. За штурвал поставят и вперёд!", - делится Леонид.



А мама мечтает, чтобы сын стал журналистом.





Лёня Агиенко свои рассказы пишет исключительно лёжа. У десятилетнего писателя парализовано полтела, а вот полёт фантазии безграничный. Главные герои его сочинений - животные. Они дружат и строят козни, пьют чай на диване или летают на самолётах.Всё началось пять лет назад. Первые истории Лёня стал записывать на папин диктофон. Затем научился печатать и перешёл на ноутбук. Мальчик уже издал четыре собственных сборника. Продаёт их на ярмарках, а деньги тратит на благотворительность. Мама Зинаида Викторовна рассказывает, что своим творчеством сын помог спасти жизнь."У нас первая была девочка, которой Лёня писал специально книжку. Она сейчас проходит лечение в Германии", - рассказала мать писателя Зинаида Агиенко.Также Леонид интересуется историей, сейчас увлёкся династией российских монархов и гибелью "Титаника". Уже строит планы на взрослую жизнь. "Если в институт космонавтов и археологов не примут, то на худой конец пойду в лётчики или моряком. За штурвал поставят и вперёд!", - делится Леонид.А мама мечтает, чтобы сын стал журналистом. Роман РЫКОВ

















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