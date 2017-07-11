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11.07.17 11:31 В Берёзовском районе пассажирский автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие





Фото Фото: ГИБДД24



Сейчас только мусор, оставленный на обочине, напоминает о ночной аварии на трассе М-53 Байкал. Автобус FIAT, который ехал из южных районов края в Красноярск, на 865 км трассы, недалеко от села Вознесенка Берёзовского района, столкнулся с грузовиком.



Это ночное видео госавтоинспекции. У автобуса полностью снесена правая передняя часть. 14 пассажиров находились внутри. Мало кто из них был пристёгнут ремнём безопасности. За медицинской помощью обратились 9 человек, трое из них, включая водителя, в больнице. К утру повреждённый автобус с места аварии эвакуировали. А вот грузовой автомобиль остался на месте. Кроме крыла и фары прицепа пострадала задняя ось. Требуется ремонт.



Как водитель автобуса на освещённой трассе, а в это время здесь шёл дорожный ремонт и полоса была специально подсвечена, не увидел грузовой автомобиль, отвечают в ГИБДД. "По предварительной информации, скорее всего водитель отвлёкся от управления транспортным средством, так как во время движения, по словам пассажиров, неоднократно пользовался телефоном. Со слов водителя, он двигался со скоростью 90-100 километров в час", - сообщил и.о. начальника УГИБДД РФ по Красноярскому краю Алексей Членов.



Разрешённая скорость движения на трассе - максимум 90 километров в час. Водителю грозит административное наказание - лишение прав сроком до двух лет. А вот пострадавшим пассажирам вряд ли что-то будет выплачено по страховке. Индивидуальный предприниматель, которому принадлежит автобус, билетов не продавал. Деньги за проезд люди платили непосредственно водителю. Документов, подтверждающих проезд, у пассажиров нет.





Сейчас только мусор, оставленный на обочине, напоминает о ночной аварии на трассе М-53 Байкал. Автобус FIAT, который ехал из южных районов края в Красноярск, на 865 км трассы, недалеко от села Вознесенка Берёзовского района, столкнулся с грузовиком.Это ночное видео госавтоинспекции. У автобуса полностью снесена правая передняя часть. 14 пассажиров находились внутри. Мало кто из них был пристёгнут ремнём безопасности. За медицинской помощью обратились 9 человек, трое из них, включая водителя, в больнице. К утру повреждённый автобус с места аварии эвакуировали. А вот грузовой автомобиль остался на месте. Кроме крыла и фары прицепа пострадала задняя ось. Требуется ремонт.Как водитель автобуса на освещённой трассе, а в это время здесь шёл дорожный ремонт и полоса была специально подсвечена, не увидел грузовой автомобиль, отвечают в ГИБДД. "По предварительной информации, скорее всего водитель отвлёкся от управления транспортным средством, так как во время движения, по словам пассажиров, неоднократно пользовался телефоном. Со слов водителя, он двигался со скоростью 90-100 километров в час", - сообщил и.о. начальника УГИБДД РФ по Красноярскому краю Алексей Членов.Разрешённая скорость движения на трассе - максимум 90 километров в час. Водителю грозит административное наказание - лишение прав сроком до двух лет. А вот пострадавшим пассажирам вряд ли что-то будет выплачено по страховке. Индивидуальный предприниматель, которому принадлежит автобус, билетов не продавал. Деньги за проезд люди платили непосредственно водителю. Документов, подтверждающих проезд, у пассажиров нет. Елена АЛИШЕВЕЦ











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