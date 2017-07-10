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10.07.17 11:54 Красноярцы отправились в кругосветное путешествие на парусной яхте





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Идея путешествия назревала в течение пяти лет. Капитан яхты рассказывает, пришлось реставрировать и тщательно подготовить судно, названное в честь младшей дочери. "Изначально я её и строил, корпус взял готовый, но всё остальное сделал сам. Потом была работа по подготовке к этому путешествию. Мачта видите как лежит, надо было всё придумать, понять, как это сделать, потому что мы не можем пройти под мостами с поднятой мачтой", - рассказал капитан яхты "Елизавета" Валерий Кокоулин.



На судне постоянно буду находиться энтографы, культурологи, экологи. Всё потому, что экспедиция преследует три цели: обследование состояния памятников культуры, исследование и нанесение на карту оторванных от цивилизации поселений, а также комплексное обследование арктической территории Красноярского края.



"Это прежде всего составление карты экологического ущерба, загрязнения берегов. Делается некий труд, который будет защищаться, потом будут сравниваться данные исследований, произведённых в 15 году, по заказу министерства природных ресурсов Красноярского края. Дело идёт к очистке Арктики. Мы не можем развивать арктический туризм", - пояснил руководитель экспедиционного центра РГО в СФО Игорь Спириденко.



Проводить участников кругосветки пришли не только родственники и коллеги, но и музыканты.





Последние приготовления к большому путешествию. Яхта буквально забита едой, водой и топливом. Путь предстоит длинный, экспедиция продлится три года. Парусная яхта "Елизавета" пройдёт вокруг света 31 тысячу миль. Она обойдёт Северный ледовитый, Тихий и Атлантический океаны, обогнёт Южную Америку и в 2020 году по Енисею вернётся в Красноярск.Идея путешествия назревала в течение пяти лет. Капитан яхты рассказывает, пришлось реставрировать и тщательно подготовить судно, названное в честь младшей дочери. "Изначально я её и строил, корпус взял готовый, но всё остальное сделал сам. Потом была работа по подготовке к этому путешествию. Мачта видите как лежит, надо было всё придумать, понять, как это сделать, потому что мы не можем пройти под мостами с поднятой мачтой", - рассказал капитан яхты "Елизавета" Валерий Кокоулин.На судне постоянно буду находиться энтографы, культурологи, экологи. Всё потому, что экспедиция преследует три цели: обследование состояния памятников культуры, исследование и нанесение на карту оторванных от цивилизации поселений, а также комплексное обследование арктической территории Красноярского края."Это прежде всего составление карты экологического ущерба, загрязнения берегов. Делается некий труд, который будет защищаться, потом будут сравниваться данные исследований, произведённых в 15 году, по заказу министерства природных ресурсов Красноярского края. Дело идёт к очистке Арктики. Мы не можем развивать арктический туризм", - пояснил руководитель экспедиционного центра РГО в СФО Игорь Спириденко.Проводить участников кругосветки пришли не только родственники и коллеги, но и музыканты. Екатерина МАЗАЛЬКОВА













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