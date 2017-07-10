НОВОСТИ | Общество













10.07.17 17:28 В Красноярске появилась ступа просветления





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Проект обсуждали пять лет. На торжественное открытие и освящение специально прилетели лама Манива и лама из Дании Оле Нидал. В России более 80 буддийских центров, первый открыли в Калмыкии, к слову, оттуда на инаугурацию привезли землю.



"Символизирует достижение основной буддийской цели - просветления. Обычными словами - достижение абсолютного счастья, независимого от условий. Это место выбиралось по виду, для того чтобы ступа приносила максимальное количество блага, она должна быть видима максимальному количеству существ. Здесь все будут её видеть и получать благоприятные вибрации", - пояснил президент Российской ассоциации буддистов Александр Койбагаров.







В Красноярске появилась буддийская ступа просветления. Её возвели перед действующим буддийским центром в микрорайоне Покровский. Высота сооружения - 7.5 метров, вес - 100 тонн. Гранит, из которого изготовлен мемориал, привезён из Польши.Проект обсуждали пять лет. На торжественное открытие и освящение специально прилетели лама Манива и лама из Дании Оле Нидал. В России более 80 буддийских центров, первый открыли в Калмыкии, к слову, оттуда на инаугурацию привезли землю."Символизирует достижение основной буддийской цели - просветления. Обычными словами - достижение абсолютного счастья, независимого от условий. Это место выбиралось по виду, для того чтобы ступа приносила максимальное количество блага, она должна быть видима максимальному количеству существ. Здесь все будут её видеть и получать благоприятные вибрации", - пояснил президент Российской ассоциации буддистов Александр Койбагаров.











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