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10.07.17 17:25 В Минусинске устраняют последствия урагана





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Кроме того, под натиском ветра ломались ветки и падали деревья. Были сломаны дорожные ограждения, пострадали автомобили и крыши домов. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы.







В Минусинске устраняют последствия мощного урагана, который бушевал вечером 8 июля. По информации синоптиков, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Стихия свалила опоры линий электропередачи, в результате без электричества остался практически весь город, сейчас сети восстановлены и свет в домах уже появился.Кроме того, под натиском ветра ломались ветки и падали деревья. Были сломаны дорожные ограждения, пострадали автомобили и крыши домов. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы.











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