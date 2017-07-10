В Минусинске устраняют последствия мощного урагана, который бушевал вечером 8 июля. По информации синоптиков, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Стихия свалила опоры линий электропередачи, в результате без электричества остался практически весь город, сейчас сети восстановлены и свет в домах уже появился.
Кроме того, под натиском ветра ломались ветки и падали деревья. Были сломаны дорожные ограждения, пострадали автомобили и крыши домов. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы.