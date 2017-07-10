НОВОСТИ | Экономика













10.07.17 11:46 Рынок дикоросов в крае заполонили перекупщики





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Агроном со стажем Валентина Иванова на своём участке урожай отчасти спасла: выжили молодые кусты сортов, адаптированных к сибирскому климату. Ошибка большинства садоводов, по словам учёного - посмотрев рекламу, выбирают крупноплодную землянику, которая у нас растёт плохо. А сорта, которые прошли климатические испытания, незаслуженно забыты.



Это не секреты опытного огородника, а научные и практические знания. Много лет Валентина Иванова работала на Красноярской плодово-ягодной станции, занимались селекцией, разбивали ягодные сады, популяризировали садоводческие знания среди дачников-любителей, чтобы те избегали обидных ошибок, выращивая урожай. Дошли даже до своего производства, но в 90-е начались проблемы, которые привели к банкротству. Остались только воспоминания.



Столь востребованные сейчас экологические продукты без ГМО и химии производить можно не только из ягод или плодовых культур, но и из того, что само растёт в лесу. Папоротник, грибы, лекарственные травы, клюква, черника, кедровый орех - потенциальное, почти нереализованное богатство Красноярского края. На дикоросах соседняя Томская область зарабатывает до 100 миллионов долларов в год; ещё немного, и там заготовительная отрасль по доходам догонит нефтяную, уверяют эксперты. Эти кадры сняты на одном из крупных предприятий, собирают и перерабатывают все дары леса: грибы маринуют, консервируют, из ягод делают джемы, конфитюры, конфеты, орехи идут на грильяж и кедровое молочко. Всё это едят томичи, излишек уходит на экспорт в Азию и Европу.



Наш регион отстаёт примерно на 20 лет. Наглядно: ежегодно в Томской области заготавливается 8,5 тысяч тонн дикоросов, в Красноярском крае - меньше двух тысяч. У соседей в этой сфере бизнеса заняты 30 крупных фирм и около 100 представителей малого бизнеса. У нас - единственный флагман компания "Крайпотребсоюз" и ещё около 30 маленьких компаний. Финансовая поддержка отрасли: у томичей две федеральные программы финансирования кластера, у нас - ничего.



"На сегодняшний момент отсутствуют какие-либо серьёзные средства по данному направлению финансирования на государственном уровне. Весь вопрос в деньгах, нужны инвестиции. Банковские продукты предпринимателям привлекать сложно, потому что отрасль довольно рисковая, это не поле, где внесли удобрения и получили гарантированный урожай, здесь много факторов, на которые невозможно повлиять", - пояснил начальник отдела инвестиционных проектов в области освоения лесов министерства лесного хозяйства Красноярского края Алексей Логинов.



Наша заготовительная отрасль годами не может прорасти сквозь заросли бюрократии - к чему отнести грибы, ягоды и орехи, их собирательство и переработку? Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов или министерство промышленности и торговли? В крае долго не могли определиться, лишь полгода назад отрасль вроде бы передали министерству лесного хозяйства края. Проведено несколько профильных совещаний.



Юрий Рудаков в заготовительной отрасли с 2006, возглавляет российский союз заготовителей и переработчиков дикоросов, по его словам, в крае не самая худшая ситуация с дикоросами. У нас одно, но крепкое предприятие - "Крайпотребсоюз". Производят напитки, консервы, компоты, даже есть небольшой экспорт. Но в целом систему предстоит наладить практически с нуля: решить проблемы с логистикой и коммуникациями. Отсутствие банкоматов и дорог в тайге для бизнеса огромное препятствие.



"Техника - болотоходы, вездеходы - достаточно дорогие, учитывая, что дороги проладывать нецелесообразно. На сегодняшний день это не сельскохозяйственная отрасль и она кредитуется наравне с промышленностью; оборудование, которое используется в отрасли, банки в залог не берут, соответственно кредиты дороже, нет возможности целевым образом купить эту технику", - пояснил президент Российского союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.



Сбор дикоросов мог бы стать спасением для отдалённых деревень и посёлков, вопрос безработицы и бедности там был бы решён хотя бы частично. Пока действует теневой рынок, дачники своим трудом собирают в тайге мешки грибов и ягод, сами почти не зарабатывают, деньги делают перекупщики - минуя налоговые службы. Вычислить таких продавцов можно только с камерой - отворачиваются или уходят от прилавков. Цены заламывают, ту же ягоду продают в 2-3 раза дороже, особенно в неурожай. В итоге из-за отсутствия системы в богатейшем лесными дарами крае вместо местных полезных маринованных грибов, орехов, компотов продают иностранные аналоги. И вроде бы имеем всё, что надо, но пользуемся чересчур неумело.





В этом году в Красноярске неурожай жимолости, вишни, клубники и садовой земляники. На рынках ягодой торгуют, но её вид совсем не товарный: маленькая, сморщенная, водянистая, да ещё её очень мало. Причина ягодного дефицита - непогода: кусты вымерзли, соцветия побило градом. В пригороде Красноярска собирают по 1-2 ягоды с грядки.Агроном со стажем Валентина Иванова на своём участке урожай отчасти спасла: выжили молодые кусты сортов, адаптированных к сибирскому климату. Ошибка большинства садоводов, по словам учёного - посмотрев рекламу, выбирают крупноплодную землянику, которая у нас растёт плохо. А сорта, которые прошли климатические испытания, незаслуженно забыты.Это не секреты опытного огородника, а научные и практические знания. Много лет Валентина Иванова работала на Красноярской плодово-ягодной станции, занимались селекцией, разбивали ягодные сады, популяризировали садоводческие знания среди дачников-любителей, чтобы те избегали обидных ошибок, выращивая урожай. Дошли даже до своего производства, но в 90-е начались проблемы, которые привели к банкротству. Остались только воспоминания.Столь востребованные сейчас экологические продукты без ГМО и химии производить можно не только из ягод или плодовых культур, но и из того, что само растёт в лесу. Папоротник, грибы, лекарственные травы, клюква, черника, кедровый орех - потенциальное, почти нереализованное богатство Красноярского края. На дикоросах соседняя Томская область зарабатывает до 100 миллионов долларов в год; ещё немного, и там заготовительная отрасль по доходам догонит нефтяную, уверяют эксперты. Эти кадры сняты на одном из крупных предприятий, собирают и перерабатывают все дары леса: грибы маринуют, консервируют, из ягод делают джемы, конфитюры, конфеты, орехи идут на грильяж и кедровое молочко. Всё это едят томичи, излишек уходит на экспорт в Азию и Европу.Наш регион отстаёт примерно на 20 лет. Наглядно: ежегодно в Томской области заготавливается 8,5 тысяч тонн дикоросов, в Красноярском крае - меньше двух тысяч. У соседей в этой сфере бизнеса заняты 30 крупных фирм и около 100 представителей малого бизнеса. У нас - единственный флагман компания "Крайпотребсоюз" и ещё около 30 маленьких компаний. Финансовая поддержка отрасли: у томичей две федеральные программы финансирования кластера, у нас - ничего."На сегодняшний момент отсутствуют какие-либо серьёзные средства по данному направлению финансирования на государственном уровне. Весь вопрос в деньгах, нужны инвестиции. Банковские продукты предпринимателям привлекать сложно, потому что отрасль довольно рисковая, это не поле, где внесли удобрения и получили гарантированный урожай, здесь много факторов, на которые невозможно повлиять", - пояснил начальник отдела инвестиционных проектов в области освоения лесов министерства лесного хозяйства Красноярского края Алексей Логинов.Наша заготовительная отрасль годами не может прорасти сквозь заросли бюрократии - к чему отнести грибы, ягоды и орехи, их собирательство и переработку? Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов или министерство промышленности и торговли? В крае долго не могли определиться, лишь полгода назад отрасль вроде бы передали министерству лесного хозяйства края. Проведено несколько профильных совещаний.Юрий Рудаков в заготовительной отрасли с 2006, возглавляет российский союз заготовителей и переработчиков дикоросов, по его словам, в крае не самая худшая ситуация с дикоросами. У нас одно, но крепкое предприятие - "Крайпотребсоюз". Производят напитки, консервы, компоты, даже есть небольшой экспорт. Но в целом систему предстоит наладить практически с нуля: решить проблемы с логистикой и коммуникациями. Отсутствие банкоматов и дорог в тайге для бизнеса огромное препятствие."Техника - болотоходы, вездеходы - достаточно дорогие, учитывая, что дороги проладывать нецелесообразно. На сегодняшний день это не сельскохозяйственная отрасль и она кредитуется наравне с промышленностью; оборудование, которое используется в отрасли, банки в залог не берут, соответственно кредиты дороже, нет возможности целевым образом купить эту технику", - пояснил президент Российского союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.Сбор дикоросов мог бы стать спасением для отдалённых деревень и посёлков, вопрос безработицы и бедности там был бы решён хотя бы частично. Пока действует теневой рынок, дачники своим трудом собирают в тайге мешки грибов и ягод, сами почти не зарабатывают, деньги делают перекупщики - минуя налоговые службы. Вычислить таких продавцов можно только с камерой - отворачиваются или уходят от прилавков. Цены заламывают, ту же ягоду продают в 2-3 раза дороже, особенно в неурожай. В итоге из-за отсутствия системы в богатейшем лесными дарами крае вместо местных полезных маринованных грибов, орехов, компотов продают иностранные аналоги. И вроде бы имеем всё, что надо, но пользуемся чересчур неумело. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















АРХИВ

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