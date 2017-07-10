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10.07.17 11:50 В лагере для творческих детей пройдёт отчётный концерт





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Смена длится 21 день, ребята здесь не только отдыхают, но и занимаются с педагогами, не прерывая творческое обучение. Идут мастер-классы со специалистами из творческих училищ Красноярска. Отчётный концерт, который состоится сегодня, это музыкальный итог первой смены.



Атмосфера в лагере - творческая, вдохновляющая: можно сравнить себя со сверстниками и понять, в какую сторону двигаться дальше. Всё это на свежем воздухе, есть возможность поиграть, побегать, развлечься. Самые яркие номера отчётного концерта смотрите в следующих выпусках "Вестей".









В краевом лагере для творческих ребят отдыхают скрипачи, пианисты, флейтисты, баянисты, танцоры классических направлений - словом, все таланты Красноярского края в возрасте от 7 до 15 лет собрались здесь. Нужно отметить, что это дети очень целеустремлённые: многие уже добились первых успехов в творчестве. Например, здесь отдыхают лауреаты международных конкурсов, они уже точно знают: музыка, танец, сцена - это их призвание, их жизнь.Смена длится 21 день, ребята здесь не только отдыхают, но и занимаются с педагогами, не прерывая творческое обучение. Идут мастер-классы со специалистами из творческих училищ Красноярска. Отчётный концерт, который состоится сегодня, это музыкальный итог первой смены.Атмосфера в лагере - творческая, вдохновляющая: можно сравнить себя со сверстниками и понять, в какую сторону двигаться дальше. Всё это на свежем воздухе, есть возможность поиграть, побегать, развлечься. Самые яркие номера отчётного концерта смотрите в следующих выпусках "Вестей".











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