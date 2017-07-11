ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





11.07.17 08:38 ДТП на Волжской: прошёл месяц, но пострадавшие семьи до сих пор не пришли в себя



Фото
14 июня три девушки ехали в потоке машин по улице Волжская со стороны Черёмушек, возвращались с работы. Как вдруг на встречной полосе увидели несущийся на высокой скорости автомобиль "Ниссан". Через несколько мгновений он был прямо перед ними.

Водитель "Ниссана" не заметил или не хотел замечать знак "конец полосы". То есть в определённый момент его полоса закончилась и он оказался на встречке. Сейчас молодой человек настаивает на том, что его автомобиль был неисправен. Уверяет, недавно забрал машину из сервиса, уверен - механики допустили ошибку и потому авто вышло из-под контроля.

Без помощи родных и близких Мария Киржбаум теперь передвигаться не может. Она была за рулём автомобиля "Мицубиси", в который и въехал "Ниссан". Мария уже перенесла две операции на ноге и одну на голове. Ещё меньше повезло дочери Оксаны Вакульчик Яне. Она была на переднем пассажирском сиденье "Мицубиси". После столкновения девушку подбросило и её голову зажало между панелью и рулём. Несколько дней была в коме. Сейчас пришла в себя, но у неё обширная черепно-мозговая травма, пропадает память. Третья девушка, которая находилась на заднем сиденье "Мицубиси", её тоже зовут Мария, получила травмы, но несущественные, она уже дома.

"По предварительной версии, виноват водитель автомобиля "Ниссан", однако его версия о внезапно возникшей технической неисправности проверяется", - сообщила начальник отдела по расследованию ДТП СУ ГСК ГУ МВД России по Красноярскому краю Нина Шлякова.

До двух лет тюрьмы может грозить виновнику аварии - молодому парню. Пострадавшие намерены судиться. "Сказали, что процесс небыстрый, будет это долго. Но мы готовы разбираться до конца", - сказала пострадавшая в ДТП на ул. Волжская, водитель автомобиля "Мицубиси" Мария Киржбаум.

А это пятилетняя Лиза. Она пока немногое понимает, но всё чувствует. И каждый вечер ждёт свою маму Яну дома. Вот только когда мама придёт, и главное, узнает Лизу - неизвестно.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.