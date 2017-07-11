НОВОСТИ | Происшествия













11.07.17 08:38 ДТП на Волжской: прошёл месяц, но пострадавшие семьи до сих пор не пришли в себя





Фото



Водитель "Ниссана" не заметил или не хотел замечать знак "конец полосы". То есть в определённый момент его полоса закончилась и он оказался на встречке. Сейчас молодой человек настаивает на том, что его автомобиль был неисправен. Уверяет, недавно забрал машину из сервиса, уверен - механики допустили ошибку и потому авто вышло из-под контроля.



Без помощи родных и близких Мария Киржбаум теперь передвигаться не может. Она была за рулём автомобиля "Мицубиси", в который и въехал "Ниссан". Мария уже перенесла две операции на ноге и одну на голове. Ещё меньше повезло дочери Оксаны Вакульчик Яне. Она была на переднем пассажирском сиденье "Мицубиси". После столкновения девушку подбросило и её голову зажало между панелью и рулём. Несколько дней была в коме. Сейчас пришла в себя, но у неё обширная черепно-мозговая травма, пропадает память. Третья девушка, которая находилась на заднем сиденье "Мицубиси", её тоже зовут Мария, получила травмы, но несущественные, она уже дома.



"По предварительной версии, виноват водитель автомобиля "Ниссан", однако его версия о внезапно возникшей технической неисправности проверяется", - сообщила начальник отдела по расследованию ДТП СУ ГСК ГУ МВД России по Красноярскому краю Нина Шлякова.



До двух лет тюрьмы может грозить виновнику аварии - молодому парню. Пострадавшие намерены судиться. "Сказали, что процесс небыстрый, будет это долго. Но мы готовы разбираться до конца", - сказала пострадавшая в ДТП на ул. Волжская, водитель автомобиля "Мицубиси" Мария Киржбаум.



А это пятилетняя Лиза. Она пока немногое понимает, но всё чувствует. И каждый вечер ждёт свою маму Яну дома. Вот только когда мама придёт, и главное, узнает Лизу - неизвестно.





14 июня три девушки ехали в потоке машин по улице Волжская со стороны Черёмушек, возвращались с работы. Как вдруг на встречной полосе увидели несущийся на высокой скорости автомобиль "Ниссан". Через несколько мгновений он был прямо перед ними Водитель "Ниссана" не заметил или не хотел замечать знак "конец полосы". То есть в определённый момент его полоса закончилась и он оказался на встречке. Сейчас молодой человек настаивает на том, что его автомобиль был неисправен. Уверяет, недавно забрал машину из сервиса, уверен - механики допустили ошибку и потому авто вышло из-под контроля.Без помощи родных и близких Мария Киржбаум теперь передвигаться не может. Она была за рулём автомобиля "Мицубиси", в который и въехал "Ниссан". Мария уже перенесла две операции на ноге и одну на голове. Ещё меньше повезло дочери Оксаны Вакульчик Яне. Она была на переднем пассажирском сиденье "Мицубиси". После столкновения девушку подбросило и её голову зажало между панелью и рулём. Несколько дней была в коме. Сейчас пришла в себя, но у неё обширная черепно-мозговая травма, пропадает память. Третья девушка, которая находилась на заднем сиденье "Мицубиси", её тоже зовут Мария, получила травмы, но несущественные, она уже дома."По предварительной версии, виноват водитель автомобиля "Ниссан", однако его версия о внезапно возникшей технической неисправности проверяется", - сообщила начальник отдела по расследованию ДТП СУ ГСК ГУ МВД России по Красноярскому краю Нина Шлякова.До двух лет тюрьмы может грозить виновнику аварии - молодому парню. Пострадавшие намерены судиться. "Сказали, что процесс небыстрый, будет это долго. Но мы готовы разбираться до конца", - сказала пострадавшая в ДТП на ул. Волжская, водитель автомобиля "Мицубиси" Мария Киржбаум.А это пятилетняя Лиза. Она пока немногое понимает, но всё чувствует. И каждый вечер ждёт свою маму Яну дома. Вот только когда мама придёт, и главное, узнает Лизу - неизвестно. Мария СЕМЁНОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













