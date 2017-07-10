Щенков ловить запрещено. Мэрия Красноярска ввела ограничения на деятельность организации по отлову бездомных животных. Теперь подрядчик обязан сдавать щенков в приюты. Кормящих самок необходимо содержать в отдельном вольере и после осмотра также отдавать волонтёрам. За что, к слову, администрация платить не будет.
Таковы условия контракта с новой компанией, которая выиграла конкурс на отлов бродячих собак, итоги станут известны 14 июля. Кроме этого, подрядчик обязан во время поимки безнадзорных животных вести видео- и фотосъёмку, как и при операциях по стерилизации и кастрации.