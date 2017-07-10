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Дело Надежды Николаевой

10.07.17 17:20 Состоялось очередное заседание суда по делу экс-главбуха красноярской полиции Надежды Николаевой



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Надежда за решёткой. Состоялось очередное заседание суда по делу бывшего главного бухгалтера красноярской полиции. Оно стало первым после ареста Надежды Николаевой. Напомним, после 2,5 лет, как рассматривается дело, подсудимой ужесточили меру пресечения. По мнению суда, Николаева затягивала процесс. Напомним, что женщину обвиняют в хищении 130 миллионов рублей из зарплат полицейских.

Нашей съёмочной группе удалось поговорить с матерью Надежды Николаевой. По её словам, здоровье подсудимой в последнее время резко ухудшалось. Ситуация обострилась после ареста.

"Привезли её сегодня на судебное заседание - она ничего сказать не может. Перед тем как её привезти сюда, её обкололи, потому что у неё давление зашкаливало за 170. Денег у нас сейчас нет, ничего нет, мы простые люди. Я не знаю, как поступить", - сказала мать подсудимой Н.Николаевой Любовь Васильева.








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