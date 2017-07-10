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НОВОСТИ | Общество





10.07.17 17:22 За нарушение правил проезда по Коммунальному мосту выписано штрафов на 4,5 миллиона рублей



Фото
Выделенная полоса для движения автобусов. Рядом информация о том, что на этом участке ведётся фото- и видеонаблюдение. Согласно правилам дорожного движения, за этот знак, это подтверждает и разметка, могут заезжать только автобусы, чей маршрут идёт по этой дороге; кроме этого, лицензированные такси и автомобили спецтранспорта. Мы проведём эксперимент - в течение пяти минут посмотрим, кто сегодня ездит по Коммунальному мосту.

Вот результаты нашего эксперимента. За пять минут по Коммунальному мосту проехало 17 автобусов, 3 автомобиля спецтранспорта, 14 легковых машин, половина из которых - такси. Впрочем, наличие "шашечек" и соответствующей цветовой окраски вовсе не означает, что этому такси можно двигаться по Коммунальному мосту. Главное здесь - лицензия. Данные, полученные с устройств фото- и видеофиксации, обрабатываются в ГИБДД.

"Уже порядка 3000 нарушений было зафиксировано. В основном это движение по выделенной полосе для автобусов. Но есть факты, когда водители выезжают на полосу встречного движения и превышают допустимую скорость", - сообщил старший инспектор УГИБДД по Красноярскому краю Александр Козлов.

Штрафы за нарушения от 500 до 5000 рублей. Уже выписаны протоколы на 4,5 миллиона. И это только по результатам первых четырёх дней работы камер. Кстати, в этом году на ремонт Коммунального моста из бюджетов всех уровней выделено 153 миллиона рублей, и не исключено, к концу работ деньги полностью окупятся.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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