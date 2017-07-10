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10.07.17 17:21 58 красноярских водителей поймали пьяными за рулём



Фото
Полсотни нетрезвых водителей задержали красноярские полицейские за выходные. В ночь с пятницы на субботу была перекрыта улица Мичурина. Только за два часа рейда стражи порядка задержали четырёх водителей, которые не прошли проверку на трезвость.

Всего же за выходные 58 водителей сели за руль в состоянии опьянения. Из них 9 сделали это повторно, за что будут привлечены к уголовной ответственности. Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав до двух лет, а также штраф 30000 рублей.








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