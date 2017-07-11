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11.07.17 08:45 На улице Воронова девятиэтажка в результате провала грунта оказалась на краю обрыва



Фото
Жители дома на Воронова сейчас фактически находятся на пороховой бочке. Когда снесли подпорную стену, она в непригодном состоянии, из-за дождей начал обваливаться грунт. Вот так площадка выглядит с высоты третьего этажа. До подъезда каких-то полтора метра. Дальше - провал.

Территорию никто не охраняет, забор упал, и всё ограждение - сигнальная лента. Соответственно, любой ребёнок может проникнуть внутрь, а там торчит арматура, а самое главное - два силовых кабеля, любой порыв которых приведёт к мощнейшему короткому замыканию.

На месте уже побывали представители МЧС и городской администрации. Как заявляют в департаменте городского хозяйства, проблему надо решать незамедлительно. "В рамках предупреждения возникновения аварийной и чрезвычайной ситуации из резервного фонда Красноярска выделены средства, уже проведены торги на поиск подрядчика на выполнение работ по ликвидации угрозы, им стал ООО СК "Главстрой", контракт на 6 миллионов 200 тысяч рублей уже подписан, подрядчик готов приступить к работам", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Нажалова.

В администрации города пообещали, что ремонт начнётся буквально в ближайшие дни. Однако МЧС снова предупреждает о сильных ливнях, и жильцы опасаются, что грунт сползёт вместе с подъездом раньше начала работ.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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