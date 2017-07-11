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НОВОСТИ | Общество





11.07.17 08:42 Главный полицейский региона подвёл итоги работы правоохранительных органов за полгода



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Напомним, эти полгода полиция Красноярского края провела во главе с новым руководителем - Александром Речицким. Он сразу стал известен благодаря "трезвым пятницам", которые предложил ввести в регионе и даже внёс инициативу на рассмотрение в Законодательное собрание, но не все депутаты её поддержали.

"Вообще Красноярский край значительно превышает уровень преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, чем в СФО и России. От этой идеи, или, скажем так, здравого смысла не отказываемся. Поверьте, жизнь сама заставит такие решения принимать", - подчеркнул начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Алкоголь глава краевого МВД винит и в росте смертности на красноярских дорогах. Зарегистрировано более полутора тысяч ДТП, в которых 186 человек погибли, ещё более 2000 пострадали. "Основной причиной роста ДТП остаются нетрезвые водители. С начала года на территории края сотрудниками госавтоинспекции зарегистрировано 243 таких факта", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

В целом за полгода в регионе возбуждено 21 уголовное дело за экстремизм и ещё 6 за терроризм. Полицейские изъяли более 220 килограммов наркотических средств, вывели из оборота свыше 112 тысяч литров суррогата.

"На территории края зарегистрировано 25727 преступлений, что практически на 20% меньше аналогичного периода прошлого года. По количеству расследованных преступлений Красноярский край занимает второе место среди субъектов Сибирского федерального округа, уступая только Кемеровской области, и девятое по России", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Продолжается борьба с коррупцией. "Задокументирован факт совершения мошеннических действий со стороны заместителя главного врача по экономическим вопросам красноярской межрайонной клинической больницы №20. В результате незаконных действий, связанных с необоснованным завышением стоимости оборудования, совершено хищение бюджетных средств на сумму более 15 миллионов рублей", - сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Красноярскому краю Эдуард Хавабу.

11 июля главный полицейский региона доложит о результатах работы правоохранителей за полугодие губернатору Красноярского края.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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