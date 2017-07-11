Следователи ищут чиновника, который разрешил снести дом пенсионеров на улице Байкитской. Возбуждено уголовное дело. Напомним, в конце мая рабочие разрушили дом, который встал на пути строительства развязки на улице Волочаевская. Правда, хозяева в этот момент из жилища ещё не съехали и ждали перечисления денег на покупку квартиры. В момент сноса они ненадолго отлучились из дома, а вернулись к развалинам.
По данному факту следователи провели проверку и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что указание о сносе в устной форме дал кто-то из чиновников городской администрации, сейчас его разыскивают полицейские. Установлено, что незаконный снос принёс пенсионерам материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей и нарушил их конституционные права.