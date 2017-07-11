НОВОСТИ | Общество













11.07.17 11:49 В Красноярске ищут чиновника, разрешившего снос мешавшего строительству развязки дома





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По данному факту следователи провели проверку и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что указание о сносе в устной форме дал кто-то из чиновников городской администрации, сейчас его разыскивают полицейские. Установлено, что незаконный снос принёс пенсионерам материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей и нарушил их конституционные права.







Следователи ищут чиновника, который разрешил снести дом пенсионеров на улице Байкитской. Возбуждено уголовное дело. Напомним, в конце мая рабочие разрушили дом, который встал на пути строительства развязки на улице Волочаевская. Правда, хозяева в этот момент из жилища ещё не съехали и ждали перечисления денег на покупку квартиры. В момент сноса они ненадолго отлучились из дома, а вернулись к развалинам.По данному факту следователи провели проверку и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что указание о сносе в устной форме дал кто-то из чиновников городской администрации, сейчас его разыскивают полицейские. Установлено, что незаконный снос принёс пенсионерам материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей и нарушил их конституционные права.











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