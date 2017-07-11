НОВОСТИ | Спорт













11.07.17 11:53 Спорткомплекс "Авангард" станет центром подготовки регбистов





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На втором этапе отремонтируют 25-метровый бассейн. Все последующие этапы находятся в стадии разработки. Спорткомплекс введут в эксплуатацию в ноябре 2018 года.







Спорткомплекс "Авангард" переделают в крупный центр подготовки регбистов. На первом этапе реконструируют сам комплекс, западную трибуну и регбийное поле с натуральным газоном. Кстати, впервые в Сибири поле будет иметь подогрев, чтобы продлить игровой сезон на осенне-весенний период.На втором этапе отремонтируют 25-метровый бассейн. Все последующие этапы находятся в стадии разработки. Спорткомплекс введут в эксплуатацию в ноябре 2018 года.











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