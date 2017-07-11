НОВОСТИ | Общество













11.07.17 17:23 Школа искусств в Академгородке переезжает в новое здание





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Спустя месяцы согласований между администрацией школы, города и родителями было найдено подходящее здание неподалёку. В этом помещении ранее была библиотека имени Блока, теперь она переехала на соседнее крыльцо и уступила место школе искусств. В управлении культуры пояснили: чехарда с переездами не случайна, просто школе искусств помещения библиотеки подходит больше - оно удобнее делится на классы. Сейчас в новом помещении школы идёт ремонт, его стоимость оплачена из бюджета города.



"Я недавно несколько экскурсий родителям провела, они довольны, им понравилось. Я им показала классы. Здесь даже удобнее - у нас будет большой холл. Здесь всего на 30 метров меньше, но это за счёт бесполезной площади, которая была там", - пояснила директор детской школы искусств №16 Татьяна Романовская.











Многострадальная школа искусств в Академгородке переезжает в новое здание. Напомним, ранее 16-ю школу искусств попросили покинуть её прежние кабинеты , чтобы разместить на этой площади первоклассников соседней гимназии. Родители творческих учеников опасались, что их дети и вовсе останутся без дополнительного образования из-за отдалённости нового помещения.Спустя месяцы согласований между администрацией школы, города и родителями было найдено подходящее здание неподалёку. В этом помещении ранее была библиотека имени Блока, теперь она переехала на соседнее крыльцо и уступила место школе искусств. В управлении культуры пояснили: чехарда с переездами не случайна, просто школе искусств помещения библиотеки подходит больше - оно удобнее делится на классы. Сейчас в новом помещении школы идёт ремонт, его стоимость оплачена из бюджета города."Я недавно несколько экскурсий родителям провела, они довольны, им понравилось. Я им показала классы. Здесь даже удобнее - у нас будет большой холл. Здесь всего на 30 метров меньше, но это за счёт бесполезной площади, которая была там", - пояснила директор детской школы искусств №16 Татьяна Романовская.







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