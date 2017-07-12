НОВОСТИ | Общество













12.07.17 08:50 В Козульском районе на трассе краевого значения растёт стихийная свалка





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Ещё одна проблема - горящий мусор. Он коптит и даже взрывается. Огонь горит каждый день. Как говорят очевидцы, иногда дым настолько густой, что машины не могут разъехаться из-за плохой видимости.



Хоть как-то уменьшить зловонные кучи пытается местная молодёжь. За день собирают сотни килограммов металлолома. Сельские чиновники жалуются, что краевой минфин на уборку денег им не выделяет, приходится перекраивать муниципальный бюджет. В местной администрации добавляют, что народный полигон не имеет альтернативы.



"Другой свалки у нас нет. Буквально 3 июля заключён договор. Завтра начинаем её чистить. Какие ещё вопросы есть, я не знаю", - пояснил заместитель главы Козульского района Николая Лукашевич.



Также у руководителей района хранятся знаки - они грозят нарушителям штрафом до 200 тысяч рублей. Таблички установят, когда начнёт работу частный полигон ТБО. Но будут ли местные жители возить отходы за деньги, когда есть бесплатная площадка?





Житель Козульского района Александр Николаевич мусор выкидывает прямо на обочину дороги. Нарушителем пенсионер себя не считает. Стихийная свалка находится за посёлком Лазурный. Она занимает почти два километра вдоль дороги краевого значения. Бытовые отходы вываливают уже прямо на проезжую часть - для автомобилей осталась лишь одна полоса, да и та усеяна битым стеклом и палками с гвоздями.Ещё одна проблема - горящий мусор. Он коптит и даже взрывается. Огонь горит каждый день. Как говорят очевидцы, иногда дым настолько густой, что машины не могут разъехаться из-за плохой видимости.Хоть как-то уменьшить зловонные кучи пытается местная молодёжь. За день собирают сотни килограммов металлолома. Сельские чиновники жалуются, что краевой минфин на уборку денег им не выделяет, приходится перекраивать муниципальный бюджет. В местной администрации добавляют, что народный полигон не имеет альтернативы."Другой свалки у нас нет. Буквально 3 июля заключён договор. Завтра начинаем её чистить. Какие ещё вопросы есть, я не знаю", - пояснил заместитель главы Козульского района Николая Лукашевич.Также у руководителей района хранятся знаки - они грозят нарушителям штрафом до 200 тысяч рублей. Таблички установят, когда начнёт работу частный полигон ТБО. Но будут ли местные жители возить отходы за деньги, когда есть бесплатная площадка? Роман РЫКОВ

















АРХИВ

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