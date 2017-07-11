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11.07.17 17:20 Сбитый покупателем охранник супермаркета проехал на капоте 300 метров





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Мы связались с сотрудником супермаркета, он рассказал, что на капоте подозреваемого он проехал около 300 метров, прежде чем чудом сумел слезть. "Он продолжил движение, в несколько поворотов вошёл и где-то метров 300 ехал вниз под горку, разгоняясь. Машина ехала довольно быстро и я боялся, что что-нибудь из моих частей тела окажется под колёсами. Перед лежачим полицейским немного сбросил скорость и я успел соскочить с капота. За ним есть что-то такое, из-за чего он не хочет дожидаться наряда. Возможно, что-то посерьёзнее банки кофе", - рассказал пострадавший охранник супермаркета Сергей Пантелеев.



Сейчас пострадавший находится на больничном; в полиции сообщили, что о ситуации знают, однако виновник происшествия пока не найден.











Из-за банки кофе мужчина несколько сотен метров пролетел на капоте. В Сосновоборске охранник супермаркета остановил мужчину, которого подозревал в краже. Завязалась словесная перепалка. Приезда оперативников посетитель магазина дожидаться не хотел и вышел на улицу к автомобилю. Охранник несколько раз пытался преградить путь машине, в итоге водитель сбил своего преследователя.Мы связались с сотрудником супермаркета, он рассказал, что на капоте подозреваемого он проехал около 300 метров, прежде чем чудом сумел слезть. "Он продолжил движение, в несколько поворотов вошёл и где-то метров 300 ехал вниз под горку, разгоняясь. Машина ехала довольно быстро и я боялся, что что-нибудь из моих частей тела окажется под колёсами. Перед лежачим полицейским немного сбросил скорость и я успел соскочить с капота. За ним есть что-то такое, из-за чего он не хочет дожидаться наряда. Возможно, что-то посерьёзнее банки кофе", - рассказал пострадавший охранник супермаркета Сергей Пантелеев.Сейчас пострадавший находится на больничном; в полиции сообщили, что о ситуации знают, однако виновник происшествия пока не найден.







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