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НОВОСТИ | Общество





12.07.17 09:11 Экологией Красноярска займутся специалисты из Японии



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Ежегодно Красноярск сжигает более 5 миллионов тонн угля, и это японские специалисты считают основной проблемой для экологии города. Так как возможности замены топлива на более экологичное нет, ближайшая ветка газопровода находится очень далеко, эксперты предлагают ликвидировать мелкие котельные и сделать работу городских ТЭЦ более эффективной. В частности, изменить систему доставки тепла до потребителей.

Также японцы рекомендовали энергетикам полагаться на нужды каждого потребителя, а не подавать одинаковый кипяток в батареи всех горожан. Для этого в каждом доме Красноярска нужно установить систему мониторинга, что позволит контролировать потребности и снизить объёмы сжигания топлива, а значит, вредных выбросов на 5%. Отметим, участие японцев в экологической жизни города стало возможным благодаря программе "Низкоуглеродный город" международной компании АТЭС, конкурс на участие в которой выиграл Красноярск.

"Красноярск по сути дела промышленный город, и промышленные предприятия являются его сердцем. Без них Красноярск существовать не сможет. Отсюда основная проблема - улучшение экологической ситуации без ухудшения ситуации экономической. Именно над решением этой проблемы и работает наша компания", - сказал специалист компании "Никкен Сэккей" Синдзи Ямамура (Япония).

Сейчас специалисты из страны Восходящего солнца приехали в Красноярск, чтобы вживую изучить техническую сторону промышленных предприятий и городских ТЭЦ. Также японские специалисты обратили внимание на несовершенство дорожной обстановки в городе, которая негативно сказывается на экологии.

Следующая встреча японской делегации и представителей администрации города назначена на конец сентября. Тогда специалисты предложат конкретные решения по улучшению экологии краевого центра.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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