НОВОСТИ | Происшествия













12.07.17 11:39 В Красноярске задержали подозреваемого в нападении на ломбард





Фото



Оперативники по горячим следам задержали налётчика. Им оказался 40-летний красноярец с уголовным прошлым. Деньги ему понадобились, чтобы расплатиться с долгами. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.







В Красноярске задержали подозреваемого в нападении на ломбард. В Октябрьском районе мужчина с ножом ворвался в коммерческую организацию и забрал из кассы 40 тысяч рублей.Оперативники по горячим следам задержали налётчика. Им оказался 40-летний красноярец с уголовным прошлым. Деньги ему понадобились, чтобы расплатиться с долгами. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













