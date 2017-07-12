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12.07.17 11:45 Экс-директор УК "Бригантина" отправится за решётку





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В 2014 году было возбуждено уголовное дело. Спустя три года разбирательств экс-директор приговорена к 5.5 годам заключения, также с неё решено взыскать 94 миллиона рублей. Правда, в колонию подсудимая отправится только в 2024 году, когда её ребёнку исполнится 14 лет.







Бывший директор управляющей компании "Бригантина" проведёт 5.5 лет в колонии общего режима. Напомним, жилищники нецелесообразно распоряжались деньгами жителей нескольких высоток Советского района. Из 96 миллионов средств собственников на счёт электроснабжающих организаций поступило меньше половины суммы. Долг перед коммунальщиками рос из года в год, зато руководство "Бригантины" потратило больше 20 миллионов на мебель, оргтехнику и интерьер.В 2014 году было возбуждено уголовное дело. Спустя три года разбирательств экс-директор приговорена к 5.5 годам заключения, также с неё решено взыскать 94 миллиона рублей. Правда, в колонию подсудимая отправится только в 2024 году, когда её ребёнку исполнится 14 лет.











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