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12.07.17 17:23 В районе села Рыбное произошло смертельное ДТП





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



Смертельное ДТП произошло сегодня утром на автодороге М-53 около села Рыбное. Водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом "Сканиа" c полуприцепом. Оба автомобиля вылетели в кювет.



Очевидцы, среди которых была девушка-медик, пытались оказать помощь пострадавшим, но 36-летний водитель большегруза скончался на месте, водитель легковушки - мужчине 33 года - с тяжёлыми травмами доставлен в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.







Смертельное ДТП произошло сегодня утром на автодороге М-53 около села Рыбное. Водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом "Сканиа" c полуприцепом. Оба автомобиля вылетели в кювет.Очевидцы, среди которых была девушка-медик, пытались оказать помощь пострадавшим, но 36-летний водитель большегруза скончался на месте, водитель легковушки - мужчине 33 года - с тяжёлыми травмами доставлен в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.











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