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12.07.17 17:25 На улице Куйбышева начали ремонтировать аварийную подпорную стену





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Длина стены - 200 метров. На всём расстоянии появится зелёный газон. По проекту рядом будут пешеходные дорожки. "В соответствии с муниципальным контрактом срок гарантии 5 лет. Будет пологий склон, сверху ограждение. Поэтому я не вижу оснований переживать о том, что будет какая-то опасность впоследствии", - пояснил коммерческий директор компании-подрядчика Сергей Пестряков.



"В департаменте горхозяйства на учёте более 250 подпорных стен. Отремонтировано и приведено в безопасное состояние более 50-ти. В этом году мы порядка 9 подпорных стен ремонтируем", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков.



Особое внимание на аварийные объекты. Например, на Тотмина, 4-Г или вот на эту - в Советском районе. Репортаж о



На этот объект из бюджета города выделено около 6 миллионов рублей. По контракту срок окончания работ - сентябрь, но подрядчик обещает закончить раньше - в 20-х числа августа.





Эту стройку жители 85-го дома по улице Куйбышева называют великой. Вот как стена выглядела год назад . Облицовка во многих местах упала, лестница разрушилась, трещины и камни возле подпорной стены стали привычной картиной. А рядом - детская площадка.Длина стены - 200 метров. На всём расстоянии появится зелёный газон. По проекту рядом будут пешеходные дорожки. "В соответствии с муниципальным контрактом срок гарантии 5 лет. Будет пологий склон, сверху ограждение. Поэтому я не вижу оснований переживать о том, что будет какая-то опасность впоследствии", - пояснил коммерческий директор компании-подрядчика Сергей Пестряков."В департаменте горхозяйства на учёте более 250 подпорных стен. Отремонтировано и приведено в безопасное состояние более 50-ти. В этом году мы порядка 9 подпорных стен ремонтируем", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков.Особое внимание на аварийные объекты. Например, на Тотмина, 4-Г или вот на эту - в Советском районе. Репортаж о небезопасном положении жильцов в доме на Воронова, 35-А "Вести" показывали несколько дней назад. Контракты с подрядчиками уже подписаны. На Куйбышева пока всё идет по плану. Только рабочих, это особо отметил глава департамента горхозяйства, здесь должно быть больше. Сейчас их три человека, нужно минимум десять, чтобы завершить работы в срок.На этот объект из бюджета города выделено около 6 миллионов рублей. По контракту срок окончания работ - сентябрь, но подрядчик обещает закончить раньше - в 20-х числа августа. Елена АЛИШЕВЕЦ











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