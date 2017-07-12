НОВОСТИ | Общество













12.07.17 17:20 Законность повышения зарплат депутатам Заксобрания проверит прокуратура





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В этом году краевые власти на собственное содержание и общегосударственные вопросы потратят 7 миллиардов 700 миллионов рублей. При этом государственный долг Красноярского края составляет около 100 миллиардов.







Повышение зарплат депутатам Заксобрания и краевым чиновникам вызвало вопросы у представителей юстиции. Прокурор края Михаил Савчин дал поручение проверить законность этого решения. На сессии народные избранники проголосовали за увеличение собственных доходов почти в два раза. Пока корректировки не внесены в бюджет.В этом году краевые власти на собственное содержание и общегосударственные вопросы потратят 7 миллиардов 700 миллионов рублей. При этом государственный долг Красноярского края составляет около 100 миллиардов.







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