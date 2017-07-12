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12.07.17 17:21 Красноярские врачи спасли жизнь мальчика, упавшего из окна многоэтажки





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Спустя месяц ребёнка выписали. А ведь когда он поступил, характер травм называли очень тяжёлым, были сомнения в том, что мальчик выживет. Спасительной среди прочего оказалась оперативность медиков - уже через 20 минут после поступления маленького пациента доставили в операционную.



"Ребёнку произведено удаление селезёнки, по возможности сохранение поджелудочной железы. В общей сложности операция длилась около двух часов. Организм ребёнка проявил чудеса выздоровления", - рассказал Заведующий детским хирургическим отделением больницы №20 Леонид Толстоногов.



Сейчас мальчика забрали домой, где он будет восстанавливаться уже в кругу семьи. И продолжит посещать врачей, которые будут следить за его выздоровлением. По прогнозам медиков, уже через полгода мальчик сможет полностью восстановиться и вернуться к полноценной детской жизни. По словам отца, с сыном они любят проводить время за активным отдыхом и уже скоро смогут к нему вернуться.





Михаил - отец пострадавшего мальчика. Его пятилетний сын выпал в окно. Разрыв селезёнки, переломы, ушибы - травм было столько, что врачи назвали это "обширным ушибом всего тела". Месяц ребёнок пролежал в больнице, с ним лежал его дедушка - беременной маме не разрешили врачи, а папа работал.Спустя месяц ребёнка выписали. А ведь когда он поступил, характер травм называли очень тяжёлым, были сомнения в том, что мальчик выживет. Спасительной среди прочего оказалась оперативность медиков - уже через 20 минут после поступления маленького пациента доставили в операционную."Ребёнку произведено удаление селезёнки, по возможности сохранение поджелудочной железы. В общей сложности операция длилась около двух часов. Организм ребёнка проявил чудеса выздоровления", - рассказал Заведующий детским хирургическим отделением больницы №20 Леонид Толстоногов.Сейчас мальчика забрали домой, где он будет восстанавливаться уже в кругу семьи. И продолжит посещать врачей, которые будут следить за его выздоровлением. По прогнозам медиков, уже через полгода мальчик сможет полностью восстановиться и вернуться к полноценной детской жизни. По словам отца, с сыном они любят проводить время за активным отдыхом и уже скоро смогут к нему вернуться. Владимир БОГОМОЛОВ











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