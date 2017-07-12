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12.07.17 17:30 Руководители футбольного "Енисея" рассказали о задачах на сезон



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С приходом на пост главного тренера Дмитрий Аленичев не стал делать кардинальных перемен в команде. Атакующий стиль, который привил его предшественник Андрей Тихонов, по вкусу и новому наставнику. В 90-х они вместе играли за московский "Спартак", но теперь оказались по разные стороны баррикад. Тихонов возглавил конкурентов - самарские "Крылья Советов".

"С Андреем мы давно дружим. И конечно же, не ожидал, что мы с ним встретимся и будем соперничать в ФНЛ. На футбольном поле и у футболистов и у тренеров друзей не бывает", - поделился главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.

Тренерский штаб намерен приобрести центрального защитника, опорного и крайнего полузащитников. Бюджет у "Енисея" не самый большой в лиге, но брать будут не числом рублей, а умением их тратить. Футбольный "Енисей" начал новый сезон с поражения от питерского "Динамо", но задача у команды лишь одна - выйти в Премьер-лигу.

"Мы будем работать в этом направлении. Как это получится: через стыковые матчи или напрямую, но все ребята в команде знают, что задача стоит именно такая. Если не стремиться к максимальным результатам, для чего это всё нужно?", - сказал директор ФК "Енисей" Денис Рубцов.

Сегодня Аленичев признался, что в приметы, в том числе спортивные, не верит. Самый удачливый российский футболист выигрывал Лигу чемпионов и своей формулой успеха считает лишь одно - трудолюбие. "Обычные банальные слова - пахать, пахать и пахать. Касается и меня как тренера и футболистов. Футбол потом отблагодарит. Будешь предан футболу - будут и медали и кубки", - подчеркнул главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.

Звёздный наставник рассказал, что пока не успел познакомиться с Красноярском, слишком занят подготовкой команды. Ведь уже в эту субботу, 15 июля "Енисей" сыграет первый домашний матч перед своими болельщиками. Игра задаст настроение на первую часть чемпионата.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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