НОВОСТИ | Общество













12.07.17 20:45 В Красноярске обманутые дольщики разбили палаточный лагерь на стройке





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У дома разбит целый палаточный лагерь. Среди дольщиков есть дважды обманутые. Фирма достраивала дом за другой компанией, директора которой обвиняли в мошенничестве. Люди перешли в новое долевое. И вместо 130 обманутых дольщиков стало уже полтысячи.



"Второго застройщика нам порекомендовала администрация. Настойчиво говорила, что этот застройщик достроит. Наши дома не построены. Вторая очередь находится на нулевом цикле - только фундамент", - сетует обманутый дольщик Дмитрий Пермяков.



Ситуация с долевыми недостроями в Красноярске накаляется. Две недели назад инвесторы штурмовали офис ПСК "Союз", руководит которой депутат городского совета Юрий Туров. Сейчас палаточным протестом требуют выполнить обязательства "Сибстройинвест", руководил которым также депутат городского совета Геннадий Торгунаков. В "Сибстройинвесте" на наши звонки не ответили - в компании запущена процедура банкротства. В администрации города признают - ситуация сложная.



"Правоохранительные органы этой темой активно занимаются. Без твёрдой оценки правоохранительных органов нам не обойтись", - сказал первый заместитель главы Красноярска Игорь Титенков.



Квартирный вопрос дольщиков решают на уровне правительства края, но конкретных решений пока нет. Недобросовестные строители не просто бросают дома - здания обрастают долгами. И чтобы новый застройщик завершил дело, ему нужен стимул. Этот стимул может дорого обойтись уже самому городу.



"Дополнительный, может, подъезд пристроить к этому дому, либо земельный участок дополнительно предоставить. И за счёт доходов от достройки достроить те проблемные", - предлагает депутат городского совета Красноярска Виталий Дроздов.



Палаточный протест люди обещают продолжать, пока не будет предложено решение проблемы. По-настоящему горькой иронией для обманутых дольщиков является то, что некоторые депутаты городского совета - в прошлом строители этих проблемных домов - сейчас пытаются решить жилищные вопросы людей. Ответственность на себя уже не берут и выступают исключительно в роли народных избранников.





Татьяна Девиченко установила палатку на стройке в знак протеста. В этом доме она купила квартиру в долевое. Но вместо 45 квадратных метров получила недострой. Сроки окончания работ просрочены на два года. Чтобы закончить строительство, дольщикам предложили доплатить по 10 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Всего больше ста миллионов.У дома разбит целый палаточный лагерь. Среди дольщиков есть дважды обманутые. Фирма достраивала дом за другой компанией, директора которой обвиняли в мошенничестве. Люди перешли в новое долевое. И вместо 130 обманутых дольщиков стало уже полтысячи."Второго застройщика нам порекомендовала администрация. Настойчиво говорила, что этот застройщик достроит. Наши дома не построены. Вторая очередь находится на нулевом цикле - только фундамент", - сетует обманутый дольщик Дмитрий Пермяков.Ситуация с долевыми недостроями в Красноярске накаляется. Две недели назад инвесторы штурмовали офис ПСК "Союз", руководит которой депутат городского совета Юрий Туров. Сейчас палаточным протестом требуют выполнить обязательства "Сибстройинвест", руководил которым также депутат городского совета Геннадий Торгунаков. В "Сибстройинвесте" на наши звонки не ответили - в компании запущена процедура банкротства. В администрации города признают - ситуация сложная."Правоохранительные органы этой темой активно занимаются. Без твёрдой оценки правоохранительных органов нам не обойтись", - сказал первый заместитель главы Красноярска Игорь Титенков.Квартирный вопрос дольщиков решают на уровне правительства края, но конкретных решений пока нет. Недобросовестные строители не просто бросают дома - здания обрастают долгами. И чтобы новый застройщик завершил дело, ему нужен стимул. Этот стимул может дорого обойтись уже самому городу."Дополнительный, может, подъезд пристроить к этому дому, либо земельный участок дополнительно предоставить. И за счёт доходов от достройки достроить те проблемные", - предлагает депутат городского совета Красноярска Виталий Дроздов.Палаточный протест люди обещают продолжать, пока не будет предложено решение проблемы. По-настоящему горькой иронией для обманутых дольщиков является то, что некоторые депутаты городского совета - в прошлом строители этих проблемных домов - сейчас пытаются решить жилищные вопросы людей. Ответственность на себя уже не берут и выступают исключительно в роли народных избранников. Владимир БОГОМОЛОВ

















АРХИВ

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