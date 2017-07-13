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НОВОСТИ | Общество





13.07.17 08:45 В Красноярском крае подводят итоги ЕГЭ



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16,5 тысяч человек сегодня могут вздохнуть спокойно - для них единый государственный экзамен остался позади. С облегчением вздыхают и в министерстве образования края. В этом году волна главных школьных экзаменов прошла без технологических сбоев и утечек материалов. Меньше стало и списывающих.

"В самом порядке чётко прописано: если допустишь нарушение - удалят, и в этом году пересдавать не будешь. Конечно, это большое ограничение для тех, кто хочет поступить в университет. Нет результата экзамена, если он профилирующий - не сможешь поступить на ту специальность, которую планировал. А если это русский и математика, то ещё и аттестат не получишь", - пояснила начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Татьяна Гридасова.

Аж в полтора раза меньше стало выпускников, которые не набрали минимальные пороги баллов по основным предметам и остались без аттестата. Среди дополнительных предметов для сдачи самыми популярными стали обществознание, на втором месте физика, на третьем биология. ЕГЭ по этим предметам даёт возможность поступить на наибольшее количество специальностей.

Теперь выпускники штурмуют приёмные комиссии. В Сибирском федеральном университете отмечают: новшество года - большой интерес к инженерным специальностям. По традиции любима у абитуриентов юриспруденция. А вот заявлений на экономические специальности стало на 40% меньше - профильную математику сдали плохо.

"Именно из-за математики в этом году сильно снизятся конкурсы по экономическим направлениям. И вообще ожидаем, что поданных заявлений будет меньше процентов на десять", - отметил ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Александр Усачёв

Как изменится ЕГЭ к 2018 году, пока точно неизвестно. Возможно, сюрприз следующее поколение выпускников будет ждать в экзамене по русскому языку - там планируется разработать устную часть итоговой аттестации.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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