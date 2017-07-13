НОВОСТИ | Общество













13.07.17 09:10 В Красноярске проходят региональные соревнования кинологов ГУФСИН





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За работой собаки следят строгие судьи. Оценивают силу хвата, скорость и дисциплину. Всего участие в соревнованиях принимают 44 пары - лучшие кинологи и собаки в системе ГУФСИН региона. Многие из них уже отличились не только на соревновательной площадке, но и в реальной службе.



"Очень много результативных применений в этом году. Более 120 килограммов наркотических средств по взаимодействию с другими структурами и ведомствами изъято. Также оказана помощь МВД в раскрытии ряда преступлений на территории Красноярского края. То есть они не только охраняют заключённых", - пояснил начальник кинологической службы ГУФСИН по Красноярскому краю Олег Бойченко.



На протяжении пяти дней судьи будут проверять навыки собак в преследовании, обыске транспорта, поиске наркотиков и розыске человека по личным вещам. Каждый кинолог работает не просто на личный результат, он зарабатывает баллы в командную копилку. Всего их 23, и по окончанию соревнований одна из них на год заберёт переходящий кубок.





Стрельба, крики, отвлекающие манёвры - в этом испытании всё нацелено на то, чтобы сбить собаку с толку и вывести из психологического равновесия. Вымышленный преступник даже наносит по животному реальные удары дубинкой, но четвероногих это совсем не пугает, ведь такая полоса препятствий - будни боевых собак. Чтобы воспитать идеального напарника, кинологи отбирают их ещё щенками.За работой собаки следят строгие судьи. Оценивают силу хвата, скорость и дисциплину. Всего участие в соревнованиях принимают 44 пары - лучшие кинологи и собаки в системе ГУФСИН региона. Многие из них уже отличились не только на соревновательной площадке, но и в реальной службе."Очень много результативных применений в этом году. Более 120 килограммов наркотических средств по взаимодействию с другими структурами и ведомствами изъято. Также оказана помощь МВД в раскрытии ряда преступлений на территории Красноярского края. То есть они не только охраняют заключённых", - пояснил начальник кинологической службы ГУФСИН по Красноярскому краю Олег Бойченко.На протяжении пяти дней судьи будут проверять навыки собак в преследовании, обыске транспорта, поиске наркотиков и розыске человека по личным вещам. Каждый кинолог работает не просто на личный результат, он зарабатывает баллы в командную копилку. Всего их 23, и по окончанию соревнований одна из них на год заберёт переходящий кубок. Владислав ТАМОШАУСКАС











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