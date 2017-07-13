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НОВОСТИ | Экономика





13.07.17 20:58 В Бородине прошла шахтёрская олимпиада



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Шахтёрская олимпиада в Бородине началась с парада горняков и зажжения олимпийского огня. Профессиональный конкурс СУЭК проводится уже во второй раз, в нём участвуют лучшие команды всех подразделений - от Приморья до Кузбасса, и в этом году он приурочен к 70-летию Дня шахтёра.

Бородинский разрез не зря выбрали местом проведения шахтёрских соревнований. Он является центром угольной промышленности Красноярского края, именно здесь впервые в России добыли миллиардную тонну угля. Если всё это топливо погрузить в один состав, он шесть с половиной раз обогнёт земной шар.

"Красноярский край по масштабам добычи второй регион, в прошлом году, это был год 15-летия компании СУЭК, мы добыли 105 миллионов тонн, и практически треть добыто здесь, в Красноярском крае", - отметил генеральный директор компании "СУЭК" Владимир Рашевский.

Задания привычные - нужно максимально быстро и качественно грузить вагоны чёрным золотом. Но конкурсное волнение даёт о себе знать. "Конкурс профессионального мастерства - это возможность для специалистов отрасли приобрести новый опыт. Мы сейчас видели погрузку, говорят, лучшие мастера грузят вагон за полторы минуты", - сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Задание посложнее - попасть в ведро с водой грузом, подвешенным за стрелу роторного экскаватора, а это махина высотой с восьмиэтажный дом и весом в 700 тонн. Ювелирная работа. Однако все участники успешно справились. В итоге победу одержали шахтёры из Бородина. Наши земляки в эти дни выступают и на площадках других угледобывающих центров России. Общие итоги олимпиады будут подведены на следующей неделе.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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