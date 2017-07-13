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13.07.17 11:36 В Красноярске мотоциклист врезался в маршрутку и загорелся





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске мотоциклист протаранил автобус. Оба транспортных средства загорелись. Авария произошла 12 июля на улице Шахтёров. По информации ГИБДД, автобус поворачивал по маршруту через встречную, по которой на высокой скорости двигался мотоцикл. Водитель последнего скончался на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Уже выяснилось - мотоциклист неоднократно привлекался за различные нарушения.



"С начала 2017 года он уже 12 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за такие грубые нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости", - сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Красноярска Светлана Карташова.



В следующем выпуске новостей мы покажем интервью с очевидцами - пассажирами автобуса, и расскажем, почему мотоциклист за несколько дней до аварии посещал автосервис.





В Красноярске мотоциклист протаранил автобус. Оба транспортных средства загорелись. Авария произошла 12 июля на улице Шахтёров. По информации ГИБДД, автобус поворачивал по маршруту через встречную, по которой на высокой скорости двигался мотоцикл. Водитель последнего скончался на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Уже выяснилось - мотоциклист неоднократно привлекался за различные нарушения."С начала 2017 года он уже 12 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за такие грубые нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости", - сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Красноярска Светлана Карташова.В следующем выпуске новостей мы покажем интервью с очевидцами - пассажирами автобуса, и расскажем, почему мотоциклист за несколько дней до аварии посещал автосервис.















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