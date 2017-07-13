Серьёзное ДТП произошло под Красноярском около посёлка Скандинавия. Мстительный водитель грузовика устроил погоню за "Ладой", совершил с ней столкновение и врезался в столб. В результате аварии водитель большегруза с многочисленными травмами был доставлен в больницу, водитель легковушки с места ДТП сбежал.
По предварительной информации, ранее водитель и пассажир "девятки" украли у дальнобойщика барсетку, после чего пострадавший пустился в погоню. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.