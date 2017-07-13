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13.07.17 11:38 Водитель грузовика протаранил "Ладу" и врезался в столб





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



Серьёзное ДТП произошло под Красноярском около посёлка Скандинавия. Мстительный водитель грузовика устроил погоню за "Ладой", совершил с ней столкновение и врезался в столб. В результате аварии водитель большегруза с многочисленными травмами был доставлен в больницу, водитель легковушки с места ДТП сбежал.



По предварительной информации, ранее водитель и пассажир "девятки" украли у дальнобойщика барсетку, после чего пострадавший пустился в погоню. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.







Серьёзное ДТП произошло под Красноярском около посёлка Скандинавия. Мстительный водитель грузовика устроил погоню за "Ладой", совершил с ней столкновение и врезался в столб. В результате аварии водитель большегруза с многочисленными травмами был доставлен в больницу, водитель легковушки с места ДТП сбежал.По предварительной информации, ранее водитель и пассажир "девятки" украли у дальнобойщика барсетку, после чего пострадавший пустился в погоню. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.











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