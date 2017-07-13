НОВОСТИ | Общество













13.07.17 11:45 Красноярские дольщики пожаловались российским парламентариям





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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался домом на улице Грунтовая, 28 в Красноярске и предложил министру строительства России Михаилу Меню конкретное решение.



Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ: "Люди сдавали деньги организациям без проекта, без права собственности на землю. А разрешение на строительство им выдали. Давайте обратимся в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, чтобы они дали оценку".







Проблемой обманутых дольщиков из Красноярска теперь занимается и Государственная Дума. Инвесторы рассказали о своих невзгодах на парламентских слушаниях в Москве. Туда с подобными историями приехали люди со всей страны.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался домом на улице Грунтовая, 28 в Красноярске и предложил министру строительства России Михаилу Меню конкретное решение."Люди сдавали деньги организациям без проекта, без права собственности на землю. А разрешение на строительство им выдали. Давайте обратимся в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, чтобы они дали оценку".











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