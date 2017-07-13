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НОВОСТИ | Экономика





13.07.17 17:28 Красноярскому машиностроительному заводу - 85 лет



Фото
Какие детали вырезает этот станок и для чего, для потенциального врага должно оставаться тайной. Всё, что не секрет - фрагменты ракетно-космической техники. И даже их показывать нельзя. Зато доступен зрителю предмет гордости Красмаша - современное оборудование, например, гидроабразивной резки.

Как японская сабля лебединое перо, вода под высоким давлением рассекает любой металл толщиной до 16 сантиметров. От титана аж искры летят. Секретный ингредиент - гранатовый песок. Есть только два места на планете, где его добывают: Южная Америка и Австралия. Расходный материал повторно применять нельзя.

На этом лазерном комплексе вырезали детали в том числе и для факелов Сочинской олимпиады. Основан на экзотермической реакции. Опять же, в зависимости от металла здесь используют азот или кислород. Аппаратам под силу размер и конфигурация любой сложности, которую способен нарисовать человек.

К своему 85-летию завод переживает второе рождение: идёт полномасштабная модернизация производства. При этом традициям Красмаш не изменяет. Эта гильотина по кличке Француз 1936 года выпуска. Во время второй мировой войны немцы отобрали её у французов. А после Великой Отечественной Советский Союз конфисковал аппарат у Германии. Француза используют до сих пор - для обрезки элементарных деталей. Вот так в одном цеху Красмаша вся история, которая вершится и сейчас: на оборонных рубежах и космических.


Вадим КУЛИКОВ
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