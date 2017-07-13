НОВОСТИ | Происшествия













13.07.17 17:20 В Красноярске во время движения загорелся маршрутный автобус





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске утром загорелся автобус ПАЗ, который ехал по 94-му маршруту. Видео очевидцы выложили в социальные сети. В машине находилось 30 пассажиров. Все они успели покинуть салон, никто не пострадал.



Сообщение к пожарным, по данным МЧС, поступило около 7 утра. На тушение огня потребовалось всего пять минут. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия. Известно, что автобус первый раз вышел на маршрут после планового техобслуживания. Перед выездом его осмотрел механик предприятия и никаких замечаний не было.







В Красноярске утром загорелся автобус ПАЗ, который ехал по 94-му маршруту. Видео очевидцы выложили в социальные сети. В машине находилось 30 пассажиров. Все они успели покинуть салон, никто не пострадал.Сообщение к пожарным, по данным МЧС, поступило около 7 утра. На тушение огня потребовалось всего пять минут. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия. Известно, что автобус первый раз вышел на маршрут после планового техобслуживания. Перед выездом его осмотрел механик предприятия и никаких замечаний не было.







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