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|13.07.17 17:20 В Красноярске во время движения загорелся маршрутный автобус
Фото: VK.COM/KRASCHP
В Красноярске утром загорелся автобус ПАЗ, который ехал по 94-му маршруту. Видео очевидцы выложили в социальные сети. В машине находилось 30 пассажиров. Все они успели покинуть салон, никто не пострадал.
Сообщение к пожарным, по данным МЧС, поступило около 7 утра. На тушение огня потребовалось всего пять минут. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия. Известно, что автобус первый раз вышел на маршрут после планового техобслуживания. Перед выездом его осмотрел механик предприятия и никаких замечаний не было.
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