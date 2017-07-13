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13.07.17 17:24 Руководителя кредитно-потребительского кооператива подозревают в мошенничестве





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Сейчас 38-летний директор кооператива на свободе, мера пресечения будет избрана в ходе расследования. Известно, что в его фирму с 2014 по 2016 годы свои деньги вложили более ста человек. Теперь пострадавшие не могут получить не то что проценты, но и вложенные средства. Возбуждено уголовное средство по статье "Мошенничество", максимальная санкция по которой - до 10 лет лишения свободы.



"Мужчина обещал высокие проценты по вкладам и таким образом похитил 46 миллионов, принадлежащих жителям нашего города. Вклады составляли от 100 тысяч, самый большой был миллион. Он не осуществлял никакой деятельности, направленной на выплату процентов и вообще каких-либо денежных средств", - сообщила начальник пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.







В мошенничестве подозревается руководитель кредитно-потребительского кооператива. Компания, вкладчиками которой в основном являлись пенсионеры Красноярска, предлагала клиентам вложить деньги под 26% годовых. При этом экономические аналитики подчёркивают, если вам предлагают депозит с процентной ставкой выше чем ставка рефинансирования Центробанка, то, скорее всего, эти обещания выполнены не будут.Сейчас 38-летний директор кооператива на свободе, мера пресечения будет избрана в ходе расследования. Известно, что в его фирму с 2014 по 2016 годы свои деньги вложили более ста человек. Теперь пострадавшие не могут получить не то что проценты, но и вложенные средства. Возбуждено уголовное средство по статье "Мошенничество", максимальная санкция по которой - до 10 лет лишения свободы."Мужчина обещал высокие проценты по вкладам и таким образом похитил 46 миллионов, принадлежащих жителям нашего города. Вклады составляли от 100 тысяч, самый большой был миллион. Он не осуществлял никакой деятельности, направленной на выплату процентов и вообще каких-либо денежных средств", - сообщила начальник пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.







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