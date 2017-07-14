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НОВОСТИ | Общество





14.07.17 08:55 В Красноярске появятся новые места в детских садах



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Семья Панкратовых водит своего сына в частный детский сад. "Умку" выбрали из-за хорошей репутации и качественных образовательных программ. "Объехали много детских садов и вернулись в "Умку". Нам понравилась атмосфера, территория. Потом, когда нам предлагали место в муниципальном детском саду, мы отказались, видя качество здесь", - рассказал Алексей Панкратов.

Семейный центр "Умка" на рынке детского обучения уже 15 лет. Это четыре образовательных центра, детский сад и собственная начальная школа. Сейчас один из старейших негосударственных детсадов Красноярска готов влиться в городскую систему образования. "Мы можем снизить финансовую нагрузку для наших клиентов. Они будут платить на 9 тысяч меньше, если мы выиграем конкурс. Наши клиенты будут получать качественную образовательную услугу и при этом платить меньше денег", - подчеркнула директор НОУ "Умка" Татьяна Андреева.

Всего муниципально-частное партнёрство охватывает 76 частных дошкольных учреждений. В них могут учиться более 2700 ребят. Частные сады стараются получить лицензию на образовательные услуги. "В ближайшее время у нас ещё 500 мест будет заявлено и более трёх тысяч детей будут в детских садах", - сообщил заместитель главы Красноярска Сергей Кочан.

Программа муниципально-частного партнёрства работает в Красноярске уже пять лет. Один из главных показателей её успешности - растущий уровень доверия родителей.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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