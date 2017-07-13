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13.07.17 17:22 В Балахтинском районе на мальчика упали футбольные ворота





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Отметим, незакреплённые ворота - проблема в масштабах страны: накануне в Астрахани произошёл похожий случай, но там от удара воротами по голове ребёнок впал в кому. За его жизнь сейчас борются врачи. Напоминаем, по правилам безопасности ворота в каждом дворе должны быть надёжно закреплены.



"Следователям предстоит выяснить, кому принадлежала территория заброшенной школы, и установить тяжесть вреда здоровью ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







В Красноярском крае на мальчика рухнули незакреплённые футбольные ворота. Металлическая конструкция упала ребёнку на ноги - закрытый перелом, подросток лежал в больнице. Инцидент произошёл на территории заброшенной школы в Балахтинском районе.Отметим, незакреплённые ворота - проблема в масштабах страны: накануне в Астрахани произошёл похожий случай, но там от удара воротами по голове ребёнок впал в кому. За его жизнь сейчас борются врачи. Напоминаем, по правилам безопасности ворота в каждом дворе должны быть надёжно закреплены."Следователям предстоит выяснить, кому принадлежала территория заброшенной школы, и установить тяжесть вреда здоровью ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







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