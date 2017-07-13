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НОВОСТИ | Общество





13.07.17 20:48 Покрытый выбоинами бульвар Ботанический по-прежнему открыт для движения



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Закрыть для движения бульвар Ботанический и улицу Светлогорская дорожные полицейские пригрозили в середине мая. Причина - многочисленные выбоины, которые стали просто небезопасными для транспорта и людей. Городские службы экстренно провели формальный ремонт и просто засыпали ямы щебнем. Гравий испарился уже спустя пару дней. Такие меры в департаменте городского хозяйства тогда, в мае, назвали временными.

"Обе эти улицы стоят в плане ямочного ремонта под №1. Там нужно проводить работы горячим асфальтом, а у нас пока то снег, то лужи. Соответственно, пока погода не позволяет. Если сейчас выдастся хотя бы один погожий денёк, техника и люди тут же туда зайдут и все эти ямы будут устранены", - заверила пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

Улицу Светлогорскую позже всё-таки отремонтировали, а вот на бульваре Ботанический спустя два месяца всё по-прежнему - ямы и гневные комментарии водителей. Сейчас съёмочной группе "Вестей" чиновники сообщили о новой дате ремонта.

"24-25 июля стоит в плане-графике выполнение работ по улице Ботанической. Именно путём ямочного ремонта, устройством асфальтобетонного покрытия. До конца июля работы будут проведены", - сообщил начальник отдела управления улично-дорожной сетью ДГХ Красноярска Никита Дресвянкин.

Дорожные полицейские уже заявили: улицу Ботаническую они перекрывать не будут. Ведь департамент городского хозяйства хоть и формально, но предписание выполнил - ямы засыпал щебнем. Но от штрафа им всё равно не уйти.

"За ненадлежащее содержание указанного участка улично-дорожной сети в отношении балансодержателя составлен административный материал. Для принятия решения направлен в мировой суд. Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей", - сообщил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска Дмитрий Милёхин.

К слову, получать штрафы за нерасторопность в департаменте горхозяйства уже в порядке вещей. В прошлом году сотрудники ГИБДД выписали мэрии около 40 миллионов рублей штрафов. Серьёзная сумма, которую можно было потратить на ремонт дорог.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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