НОВОСТИ | Общество













13.07.17 20:48 Покрытый выбоинами бульвар Ботанический по-прежнему открыт для движения





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"Обе эти улицы стоят в плане ямочного ремонта под №1. Там нужно проводить работы горячим асфальтом, а у нас пока то снег, то лужи. Соответственно, пока погода не позволяет. Если сейчас выдастся хотя бы один погожий денёк, техника и люди тут же туда зайдут и все эти ямы будут устранены", - заверила пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска Светлана Трушкова.



Улицу Светлогорскую позже всё-таки отремонтировали, а вот на бульваре Ботанический спустя два месяца всё по-прежнему - ямы и гневные комментарии водителей. Сейчас съёмочной группе "Вестей" чиновники сообщили о новой дате ремонта.



"24-25 июля стоит в плане-графике выполнение работ по улице Ботанической. Именно путём ямочного ремонта, устройством асфальтобетонного покрытия. До конца июля работы будут проведены", - сообщил начальник отдела управления улично-дорожной сетью ДГХ Красноярска Никита Дресвянкин.



Дорожные полицейские уже заявили: улицу Ботаническую они перекрывать не будут. Ведь департамент городского хозяйства хоть и формально, но предписание выполнил - ямы засыпал щебнем. Но от штрафа им всё равно не уйти.



"За ненадлежащее содержание указанного участка улично-дорожной сети в отношении балансодержателя составлен административный материал. Для принятия решения направлен в мировой суд. Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей", - сообщил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска Дмитрий Милёхин.



К слову, получать штрафы за нерасторопность в департаменте горхозяйства уже в порядке вещей. В прошлом году сотрудники ГИБДД выписали мэрии около 40 миллионов рублей штрафов. Серьёзная сумма, которую можно было потратить на ремонт дорог.





Закрыть для движения бульвар Ботанический и улицу Светлогорская дорожные полицейские пригрозили в середине мая. Причина - многочисленные выбоины, которые стали просто небезопасными для транспорта и людей. Городские службы экстренно провели формальный ремонт и просто засыпали ямы щебнем. Гравий испарился уже спустя пару дней. Такие меры в департаменте городского хозяйства тогда, в мае, назвали временными."Обе эти улицы стоят в плане ямочного ремонта под №1. Там нужно проводить работы горячим асфальтом, а у нас пока то снег, то лужи. Соответственно, пока погода не позволяет. Если сейчас выдастся хотя бы один погожий денёк, техника и люди тут же туда зайдут и все эти ямы будут устранены", - заверила пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска Светлана Трушкова.Улицу Светлогорскую позже всё-таки отремонтировали, а вот на бульваре Ботанический спустя два месяца всё по-прежнему - ямы и гневные комментарии водителей. Сейчас съёмочной группе "Вестей" чиновники сообщили о новой дате ремонта."24-25 июля стоит в плане-графике выполнение работ по улице Ботанической. Именно путём ямочного ремонта, устройством асфальтобетонного покрытия. До конца июля работы будут проведены", - сообщил начальник отдела управления улично-дорожной сетью ДГХ Красноярска Никита Дресвянкин.Дорожные полицейские уже заявили: улицу Ботаническую они перекрывать не будут. Ведь департамент городского хозяйства хоть и формально, но предписание выполнил - ямы засыпал щебнем. Но от штрафа им всё равно не уйти."За ненадлежащее содержание указанного участка улично-дорожной сети в отношении балансодержателя составлен административный материал. Для принятия решения направлен в мировой суд. Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей", - сообщил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска Дмитрий Милёхин.К слову, получать штрафы за нерасторопность в департаменте горхозяйства уже в порядке вещей. В прошлом году сотрудники ГИБДД выписали мэрии около 40 миллионов рублей штрафов. Серьёзная сумма, которую можно было потратить на ремонт дорог. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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