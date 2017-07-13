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НОВОСТИ | Общество





13.07.17 20:45 Палаточный лагерь обманутых дольщиков посетил глава Красноярска



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Палаточный лагерь обманутых дольщиков посетил глава Красноярска. "Вести" рассказывали, люди установили палатки, чтобы привлечь внимание к ситуации вокруг дома, в котором они купили квартиры. Два года назад строительство остановилось. Обманутыми дольщиками оказались около 500 человек. Чтобы закончить возведение, строители предложили им доплатить 100 миллионов рублей. При этом сама компания сейчас проходит процедуру банкротства. Мэр обсудил с инвесторами пути решения их проблемы.

"Мы договорились о том, что будет создана рабочая группа, она должна определить объёмы, которые выполнены на объекте и которые ещё необходимо выполнить, для того чтобы, понимая, сколько средств ещё может быть возвращено по сомнительным сделкам, понимать объём государственной поддержки, который должен быть оказан, чтобы это многострадальное строительство завершилось", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.
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