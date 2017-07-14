НОВОСТИ | Общество













14.07.17 09:01 Зарплаты депутатов Законодательного края пока не вырастут





Фото



"Не завтра, возможно, через год, через два, когда мы сможем обновить всю систему организации заработной платы и в муниципалитетах и на госслужбе, на это направлен закон - провести всю реорганизацию в системе государственной службы", - пояснил губернатор.







Зарплаты депутатов Законодательного края не вырастут. Пока. Губернатор Виктор Толоконский разъяснил условия нового закона, который вызвал серьёзный общественный резонанс. Парламентарии повысили себе зарплату вдвое, но чтобы это произошло, нужно принять новое законодательство края, этого не сделано. Пока, при действующем бюджете, зарплату депутатам не поднимут."Не завтра, возможно, через год, через два, когда мы сможем обновить всю систему организации заработной платы и в муниципалитетах и на госслужбе, на это направлен закон - провести всю реорганизацию в системе государственной службы", - пояснил губернатор.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













