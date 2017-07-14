НОВОСТИ | Общество













14.07.17 17:20 Из-за ремонта дорог красноярцев ждут новые ограничения движения в центре города





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В департаменте городского хозяйства рассматривают вариант: не открывая участок проспекта Мира от улицы Каратанова до Парижской Коммуны, перекрыть его ещё в одном месте - от перекрёстка с Диктатуры Пролетариата до Горького; если решение примут, дорогу перекроют уже на следующей неделе.



Автомобилистам придётся терпеть заторы сейчас, чтобы ездить по новым качественным дорогам. Но это если не подведёт подрядчик. Интернет пестрит сигналами - красноярцы снимают на видео, как специалисты укладывают асфальт в дождь. Власти подтвердили -



"Подрядчики, которые укладывают асфальт на промокшее основание, что в полной мере недопустимо, будут привлекаться к ответственности, работы эти не будут приниматься", - пояснил начальник отдела департамента городского хозяйства Никита Дресвянкин.



Городские власти рассказывают о строжайшем контроле за всеми, кто сейчас ремонтирует красноярские дороги. На следующей неделе рабочие приступят ещё к пяти участкам в разных частях города: на кольцевой развязке Тотмина-Попова - путепровод Бугач за счёт тротуара расширят дорогу, то же самое - расширение дороги до 4-х полос - обещают на улице Перенсона - на участке от Лебедевой до Республики. Правоповоротный шлюз добавят на съезде с Мужества на Шахтёров, на пересечении Краснодарской и Воронова уберут газон и парковочный карман, зато оборудуют дополнительную полосу при повороте направо. Расширить проезд обещают на подъёме от улицы Глинки до Тамбовской, благодаря чему, уверяют, сократятся пробки.



"Создаются заторовые ситуации на "Красноярском рабочем", на кольце, на улице Глинки, введение дополнительной полосы позволят увеличить пропускную способность данного участка дороги на 50%", - пояснил начальник отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игорь Воевалко.



Автомобилистам рекомендуют объезжать участки, где идёт ремонт, по параллельным магистралям.





Ремонт главной городской магистрали - проспекта Мира - затягивается. Устройство ливневой канализации заняло больше времени, чем предполагалось, и это критично: уже в середине августа автомобилисты вернутся из отпусков, приедут студенты. Чтобы город не парализовало, сроки хотят нагнать.В департаменте городского хозяйства рассматривают вариант: не открывая участок проспекта Мира от улицы Каратанова до Парижской Коммуны, перекрыть его ещё в одном месте - от перекрёстка с Диктатуры Пролетариата до Горького; если решение примут, дорогу перекроют уже на следующей неделе.Автомобилистам придётся терпеть заторы сейчас, чтобы ездить по новым качественным дорогам. Но это если не подведёт подрядчик. Интернет пестрит сигналами - красноярцы снимают на видео, как специалисты укладывают асфальт в дождь. Власти подтвердили - "мокрую" работу на "Красноярском рабочем" придётся переделать."Подрядчики, которые укладывают асфальт на промокшее основание, что в полной мере недопустимо, будут привлекаться к ответственности, работы эти не будут приниматься", - пояснил начальник отдела департамента городского хозяйства Никита Дресвянкин.Городские власти рассказывают о строжайшем контроле за всеми, кто сейчас ремонтирует красноярские дороги. На следующей неделе рабочие приступят ещё к пяти участкам в разных частях города: на кольцевой развязке Тотмина-Попова - путепровод Бугач за счёт тротуара расширят дорогу, то же самое - расширение дороги до 4-х полос - обещают на улице Перенсона - на участке от Лебедевой до Республики. Правоповоротный шлюз добавят на съезде с Мужества на Шахтёров, на пересечении Краснодарской и Воронова уберут газон и парковочный карман, зато оборудуют дополнительную полосу при повороте направо. Расширить проезд обещают на подъёме от улицы Глинки до Тамбовской, благодаря чему, уверяют, сократятся пробки."Создаются заторовые ситуации на "Красноярском рабочем", на кольце, на улице Глинки, введение дополнительной полосы позволят увеличить пропускную способность данного участка дороги на 50%", - пояснил начальник отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игорь Воевалко.Автомобилистам рекомендуют объезжать участки, где идёт ремонт, по параллельным магистралям. Александра СЛАВЕЦКАЯ











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