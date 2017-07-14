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14.07.17 17:28 В Железногорске уничтожили 18 игровых автоматов из подпольного казино





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В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела. В итоге суд признал организаторов казино виновными и приговорил их к двум годам лишения свободы. Автоматы вывезли на свалку и раздавили бульдозером.







В Железногорске обнаружили и уничтожили 18 игровых автоматов. Как сообщают в полиции, двое местных жителей прямо в жилом доме открыли подпольное казино, которое пользовалось большой популярностью среди горожан.В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела. В итоге суд признал организаторов казино виновными и приговорил их к двум годам лишения свободы. Автоматы вывезли на свалку и раздавили бульдозером.











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