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14.07.17 17:26 В красноярской колонии запрещённые предметы ищут при помощи уникального сканера





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Через сканер проходят все осуждённые, которые следуют транзитом через Красноярский край до места отбывания наказания. В среднем прибор обслуживает в день до 50 человек. После такого обыска можно с уверенностью 100% сказать - запрещённых вещей у осуждённого больше нет. Нередко пытаются передать "запрещёнку" с воли друзья и родственники преступников.



"Родственники, которые совершают такое правонарушение, вносятся в дополнительный список, обозначаются сотрудником и в следующий раз, когда данные граждане прибывают на свидание, им уделяется особое внимание", - пояснил начальник отдела безопасности исправительной колонии №6 Николай Груцин.



За незаконную передачу грозит штраф до 5 тысяч рублей, а иногда и уголовное наказание. На первом месте в рейтинге вещей, которые пытаются передать с воли, средства связи. За прошлое полугодие в регионе было изъято 66 сотовых телефонов, 122 сим-карты. Нередко осуждённым отправляют алкогольные напитки и наркотики. На всякий случай все укромные места в лагере ежедневно обследуют металлоискателем и спецприборами.





Такой транзитно-пересыльный пункт в Красноярском крае единственный. Запрещённые предметы здесь ищут при помощи уникального сканера, который видит содержимое карманов осуждённого буквально насквозь. Проверяют сотрудники колонии не только карманы, но и личные вещи осуждённого. Этот процесс напоминает досмотр пассажиров в аэропорту. Да и сам транзитно-пересыльный пункт похож на воздушную гавань, здесь побывали преступники со всех уголков России.Через сканер проходят все осуждённые, которые следуют транзитом через Красноярский край до места отбывания наказания. В среднем прибор обслуживает в день до 50 человек. После такого обыска можно с уверенностью 100% сказать - запрещённых вещей у осуждённого больше нет. Нередко пытаются передать "запрещёнку" с воли друзья и родственники преступников."Родственники, которые совершают такое правонарушение, вносятся в дополнительный список, обозначаются сотрудником и в следующий раз, когда данные граждане прибывают на свидание, им уделяется особое внимание", - пояснил начальник отдела безопасности исправительной колонии №6 Николай Груцин.За незаконную передачу грозит штраф до 5 тысяч рублей, а иногда и уголовное наказание. На первом месте в рейтинге вещей, которые пытаются передать с воли, средства связи. За прошлое полугодие в регионе было изъято 66 сотовых телефонов, 122 сим-карты. Нередко осуждённым отправляют алкогольные напитки и наркотики. На всякий случай все укромные места в лагере ежедневно обследуют металлоискателем и спецприборами. Владислав ТАМОШАУСКАС











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