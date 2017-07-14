ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





14.07.17 17:26 В красноярской колонии запрещённые предметы ищут при помощи уникального сканера



Фото
Такой транзитно-пересыльный пункт в Красноярском крае единственный. Запрещённые предметы здесь ищут при помощи уникального сканера, который видит содержимое карманов осуждённого буквально насквозь. Проверяют сотрудники колонии не только карманы, но и личные вещи осуждённого. Этот процесс напоминает досмотр пассажиров в аэропорту. Да и сам транзитно-пересыльный пункт похож на воздушную гавань, здесь побывали преступники со всех уголков России.

Через сканер проходят все осуждённые, которые следуют транзитом через Красноярский край до места отбывания наказания. В среднем прибор обслуживает в день до 50 человек. После такого обыска можно с уверенностью 100% сказать - запрещённых вещей у осуждённого больше нет. Нередко пытаются передать "запрещёнку" с воли друзья и родственники преступников.

"Родственники, которые совершают такое правонарушение, вносятся в дополнительный список, обозначаются сотрудником и в следующий раз, когда данные граждане прибывают на свидание, им уделяется особое внимание", - пояснил начальник отдела безопасности исправительной колонии №6 Николай Груцин.

За незаконную передачу грозит штраф до 5 тысяч рублей, а иногда и уголовное наказание. На первом месте в рейтинге вещей, которые пытаются передать с воли, средства связи. За прошлое полугодие в регионе было изъято 66 сотовых телефонов, 122 сим-карты. Нередко осуждённым отправляют алкогольные напитки и наркотики. На всякий случай все укромные места в лагере ежедневно обследуют металлоискателем и спецприборами.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.