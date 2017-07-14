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14.07.17 17:22 Таксист, устроивший смертельное ДТП, предстанет перед судом





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске пьяный таксист - виновник



Две девушки, ехавшие в такси, успели выпрыгнуть за мгновении до аварии, а виновник ДТП попал в больницу. Автопьяница оказался серийным, к тому же таксист не имел лицензии, девушки вызвали его через интернет-приложение. Ему грозит 9 лет лишения свободы.



"Ранее он неоднократно судим, в том числе за употребление наркотиков. Никогда не имел водительского удостоверения, тем не менее управлял автомобилем, неоднократно в состоянии алкогольного опьянения. Хотелось бы предупредить жителей Красноярска - не надо вызывать такси по интернету, непроверенных людей", - сказала начальник отдела следственной части ГУ МВД России по Красноярскому краю Нина Шлякова.







В Красноярске пьяный таксист - виновник ДТП со смертельным исходом - предстанет перед судом. "Вести" рассказывали, водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на перекрёсток Березина и Шахтёров на запрещающий сигнал светофора и протаранил ВАЗ-2114. Водитель и пассажир пострадавшего автомобиля скончались на месте.Две девушки, ехавшие в такси, успели выпрыгнуть за мгновении до аварии, а виновник ДТП попал в больницу. Автопьяница оказался серийным, к тому же таксист не имел лицензии, девушки вызвали его через интернет-приложение. Ему грозит 9 лет лишения свободы."Ранее он неоднократно судим, в том числе за употребление наркотиков. Никогда не имел водительского удостоверения, тем не менее управлял автомобилем, неоднократно в состоянии алкогольного опьянения. Хотелось бы предупредить жителей Красноярска - не надо вызывать такси по интернету, непроверенных людей", - сказала начальник отдела следственной части ГУ МВД России по Красноярскому краю Нина Шлякова.











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