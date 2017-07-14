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14.07.17 17:24 В Красноярске студента лицея подозревают в экстремизме





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"Эти деяния подпадают под действие ст.282 УК РФ - экстремизм, возбуждение ненависти либо вражды. В настоящее время персональная страничка молодого человека заблокирована. Сам он является подозреваемым по уголовному делу", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.







В Красноярске 18-летний студент лицея подозревается в экстремизме. По версии следствия, подозреваемый, будучи ещё несовершеннолетним, в одной из популярных социальных сетей на своей персональной странице опубликовал изображения, содержащие признаки экстремизма. Следователи напоминают, что распространение подобных материалов является уголовным делом. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок от трёх до шести лет."Эти деяния подпадают под действие ст.282 УК РФ - экстремизм, возбуждение ненависти либо вражды. В настоящее время персональная страничка молодого человека заблокирована. Сам он является подозреваемым по уголовному делу", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.











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