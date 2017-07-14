Красноярские мотоциклисты устроили заезд на спортивном стадионе. Красноярское отделение всероссийского мотоклуба "Ночные волки" провели репетицию перед большим байк-фестивалем, который состоится в конце июля. Такое событие пройдёт в краевом центре впервые. И завершится стартом мотопробега до Севастополя, где "Ночные волки" готовят масштабное шоу.
"В каждом городе к нам будут присоединяться мотоциклисты. Это нужно для поднятия патриотического духа, чтобы люди понимали, что есть неравнодушные люди, участвующие в жизни России, города", - рассказал председатель красноярского отделения всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Артём Ломакин.